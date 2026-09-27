Διαφήμιζε ρόφημα για... «καθαρό» αλκοτέστ

Δικογραφία σε βάρος 59χρονου άνδρα σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ καθώς κατηγορείται ότι διαφήμιζε μέσω TikTok προϊόν που παρουσιαζόταν ως μέσο αλλοίωσης αποτελεσμάτων αλκοτέστ έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

O 59χρονος κατηγορείται ότι διαφήμιζε ιστοσελίδα στο Tik Tok, που προωθούσε σκεύασμα με την επωνυμία «AFTERPARTY-NOPOLICE», το οποίο δήθεν αλλοίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχαίας, αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Χαρακτηριστικό ήταν το «σλόγκαν» που χρησιμοποιείτο: «Έχεις πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν; Νo Police ρόφημα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που έγινε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr).

Στην αστυνομική και ψηφιακή - διαδικτυακή έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας, καθώς και εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία και ενημερώθηκαν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).

Κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ. στην εταιρεία, εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεσμεύθηκαν για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης.

Παράλληλα, από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις, ενώ από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά, που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.