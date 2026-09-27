Πλημμυρισμένοι δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και κατολισθήσεις άφησε πίσω της η κακοκαιρία που επηρέασε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Στη Σκιάθο, η δυνατή βροχή μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους σε χειμάρρους. Στην Εύβοια, τα νερά και τα φερτά υλικά δημιούργησαν προβλήματα σε σπίτια και στο οδικό δίκτυο. Στην περιοχή της Πάργας, ισχυρό ανεμολογικό φαινόμενο προκάλεσε ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σκιάθος: Τα νερά παρέσυραν αντικείμενα από καταστήματα

Ένα ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο περίπου στις 19:00 του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δρόμοι στο κέντρο του νησιού πλημμύρισαν και τα νερά παρέσυραν τραπεζοκαθίσματα και άλλα αντικείμενα από καταστήματα. Αναφέρθηκε επίσης διακοπή ρεύματος σε περιοχή του νησιού, ενώ νερά μπήκαν σε αίθουσα του ΕΠΑΛ.

Η ένταση της βροχής αποτυπώνεται και στην καταγραφή του τοπικού μετεωρολογικού σταθμού που μετέδωσε η ΕΡΤ: στις 19:20 ο στιγμιαίος ρυθμός βροχόπτωσης έφτασε τα 281 χιλιοστά ανά ώρα. Αυτός ο αριθμός περιγράφει τον ρυθμό με τον οποίο έπεφτε η βροχή εκείνη τη στιγμή, όχι την ποσότητα που έπεσε συνολικά μέσα σε μία ώρα. Στην ίδια καταγραφή, το ημερήσιο ύψος βροχής αναφερόταν στα 67,2 χιλιοστά.

Εύβοια: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο

Δύσκολη ήταν η νύχτα και στην Εύβοια. Στα Ψαχνά αναφέρθηκαν εισροές υδάτων σε σπίτια, ενώ στην Τριάδα πλημμύρισαν δρόμοι και αυλές. Η βροχή παρέσυρε λάσπη, πέτρες και άλλα υλικά στο οδικό δίκτυο, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις.

Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα καταγράφηκε στη θέση Δερβένι, όπου κατολισθήσεις οδήγησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας προς τη Βόρεια Εύβοια και στα δύο ρεύματα. Η κατάσταση στους δρόμους μπορεί να μεταβληθεί καθώς συνεχίζονται τα φαινόμενα και οι παρεμβάσεις των συνεργείων· οι οδηγοί χρειάζεται να ακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις των τοπικών Αρχών πριν μετακινηθούν.

Πάργα: Ζημιές και διακοπές ρεύματος

Στην περιοχή του Φαναρίου, κοντά στην Πάργα, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε στέγες και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Καλώδια ξηλώθηκαν και κολώνα έπεσε, με αποτέλεσμα να αναφερθούν διακοπές ρεύματος σε τουλάχιστον οκτώ χωριά. Στον Μεσοπόταμο καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες από τα έντονα φαινόμενα.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, ενώ στην Εύβοια τα φαινόμενα προβλέπεται να διαρκέσουν έως αργά το απόγευμα.

Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο προβλέπονται βορειοανατολικοί άνεμοι 7 με 8 μποφόρ.