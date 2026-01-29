Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό

Αν θέλεις να ετοιμάσεις για τα αγαπημένα σου πρόσωπα ένα ιδιαίτερο και πεντανόστιμο γλυκό, πάρε χαρτί και στυλό και σημείωσε τη συνταγή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής, έφτιαξε λαχταριστό κοκ ταψιού και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

O Γιώργος Ρήγας και η Ελένη Χατζίδου

Υλικά της Συνταγής

Για το παντεσπάνι

• 6 αυγά

• 180 γρ ζάχαρη

• 180 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 1 βανίλια

• 1 πρέζα αλάτι





Για το σιρόπι

• 200 ml νερό

• 150 γρ. ζάχαρη

• 1 κ.σ. χυμό λεμονιού

• 1 βανίλια ή 1 στικ βανίλιας





Για την κρέμα πατισερί

• 500 ml γάλα

• 4 κ.σ. ζάχαρη

• 3 κ.σ. κορν φλάουρ

• 1 αυγό

• 50 γρ. βούτυρο

• 1 κ.γ. βανίλια





Για την γκανάζ σοκολάτας

• 150 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

• 100 ml κρέμα γάλακτος

Εκτέλεση της Συνταγής



Εκτέλεση Παντεσπάνι 1. Προθέρμανε φούρνο στους 170°C (πάνω–κάτω) 2. Χτύπα αυγά + ζάχαρη + βανίλια στο μίξερ 8–10 λεπτά → πρέπει να γίνουν πολύ αφράτα και ανοιχτόχρωμα. 3. Κοσκίνισε το αλεύρι με το αλάτι.4. Ρίξε το αλεύρι σε 2–3 δόσεις, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα (διπλωτές κινήσεις). 5.Στρώσε λαδόκολλα στο ταψί και άδειασε το μείγμα.6. Ψήσε 25–30 λεπτά χωρίς να ανοίξεις τον φούρνο. 7. Άφησέ το να κρυώσει τελείως πριν το κόψεις.



Σιρόπι 1. Σε κατσαρολάκι βάζουμε νερό, ζάχαρη, λεμόνι και βανίλια. 2. Βράζουμε 5–7 λεπτά μέχρι να δέσει ελαφρώς. 3. Αφήνουμε να κρυώσει λίγο.

Κρέμα Πατισερί

1. Σε μπολ ανακατεύουμε κορν φλάουρ, ζάχαρη και αυγό.

2. Προσθέτουμε λίγο-λίγο το γάλα ανακατεύοντας.

3. Μεταφέρουμε σε κατσαρόλα και σε μέτρια φωτιά ανακατεύουμε μέχρι να πήξει (~5 λεπτά). 4. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε βούτυρο και βανίλια. Αφήνουμε να κρυώσει.

Συναρμολόγηση 1. Κόβουμε το παντεσπάνι οριζόντια αν θέλουμε 2 στρώσεις. 2. Ραντίζουμε το παντεσπάνι με το σιρόπι (όλο ή στρώση-στρώση). 3. Απλώνουμε την κρέμα πατισερί.

Γκανάζ Σοκολάτας

1. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος μέχρι να πάρει βράση.

2. Ρίχνουμε τη σοκολάτα ψιλοκομμένη και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λείο μείγμα.

3. Περιχύνουμε πάνω από την κρέμα. Αφήνουμε να σταθεροποιηθεί.

Δείτε το Breakfast@Star