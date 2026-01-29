Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό

Πώς να φτιάξεις λαχταριστό κοκ ταψιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 15:42 Βιολάντα: Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης για τη φονική έκρηξη
29.01.26 , 15:38 Φωτιά Βιολάντα: Το Star στο σημείο της τραγωδίας με τις δεξαμενές προπανίου
29.01.26 , 15:37 Επείγουσα αεροδιακομιδή νεογνού λόγω λοίμωξης
29.01.26 , 15:11 Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με αγάπη» της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε
29.01.26 , 15:11 MasterChef: Οι τελευταίες λευκές ποδιές είναι πλέον μετρημένες!
29.01.26 , 15:01 Η Έλενα Τσαγκρινού χώρισε από τον Dj Stephan: «Είναι κάτι που πληγώνει»
29.01.26 , 14:30 Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του»
29.01.26 , 14:28 Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της
29.01.26 , 14:04 Οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες του Φλεβάρη για το κάθε ζώδιο
29.01.26 , 13:45 Αθηνά Ωνάση: Ποια είναι η περιουσία της - Οι επενδύσεις και τα ακίνητα
29.01.26 , 13:42 MasterChef: «Η σημερινή ημέρα θα κρίνει αν θα κοιμηθείτε στο σπίτι σας»
29.01.26 , 13:31 «'Έχει ενημερώσει ο Αντετοκούνμπο, έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα»
29.01.26 , 13:26 Αλειφερόπουλος: «Με τη Μαρία Αλειφέρη δεθήκαμε όταν μπήκα στην υποκριτική»
29.01.26 , 13:21 Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
29.01.26 , 13:17 Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με chic total black look και YSL τσάντα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της
Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του»
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν θέλεις να ετοιμάσεις για τα αγαπημένα σου πρόσωπα ένα ιδιαίτερο και πεντανόστιμο γλυκό, πάρε χαρτί και στυλό και σημείωσε τη συνταγή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Φτιάξε λαχταριστά ροξάκια εύκολα και γρήγορα

Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής, έφτιαξε λαχταριστό κοκ ταψιού και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

O Γιώργος Ρήγας και η Ελένη Χατζίδου

O Γιώργος Ρήγας και η Ελένη Χατζίδου

Υλικά της Συνταγής 

Για το παντεσπάνι

 • 6 αυγά
 • 180 γρ ζάχαρη
 • 180 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
 • 1 βανίλια
 • 1 πρέζα αλάτι

Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
 
 Για το σιρόπι

• 200 ml νερό
 • 150 γρ. ζάχαρη
• 1 κ.σ. χυμό λεμονιού
• 1 βανίλια ή 1 στικ βανίλιας   

Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
 
Για την κρέμα πατισερί

• 500 ml γάλα
• 4 κ.σ. ζάχαρη
• 3 κ.σ. κορν φλάουρ
 • 1 αυγό
• 50 γρ. βούτυρο
• 1 κ.γ. βανίλια

Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
 
Για την γκανάζ σοκολάτας 

• 150 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα
• 100 ml κρέμα γάλακτος

Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό

Εκτέλεση της Συνταγής 
 

Εκτέλεση Παντεσπάνι 1. Προθέρμανε φούρνο στους 170°C (πάνω–κάτω) 2. Χτύπα αυγά + ζάχαρη + βανίλια στο μίξερ 8–10 λεπτά → πρέπει να γίνουν πολύ αφράτα και ανοιχτόχρωμα. 3. Κοσκίνισε το αλεύρι με το αλάτι.4. Ρίξε το αλεύρι σε 2–3 δόσεις, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα (διπλωτές κινήσεις). 5.Στρώσε λαδόκολλα στο ταψί και άδειασε το μείγμα.6. Ψήσε 25–30 λεπτά χωρίς να ανοίξεις τον φούρνο. 7. Άφησέ το να κρυώσει τελείως πριν το κόψεις.
 
Σιρόπι 1. Σε κατσαρολάκι βάζουμε νερό, ζάχαρη, λεμόνι και βανίλια. 2. Βράζουμε 5–7 λεπτά μέχρι να δέσει ελαφρώς. 3. Αφήνουμε να κρυώσει λίγο.

Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό

Κρέμα Πατισερί 

1. Σε μπολ ανακατεύουμε κορν φλάουρ, ζάχαρη και αυγό. 

2. Προσθέτουμε λίγο-λίγο το γάλα ανακατεύοντας. 

3. Μεταφέρουμε σε κατσαρόλα και σε μέτρια φωτιά ανακατεύουμε μέχρι να πήξει (~5 λεπτά). 4. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε βούτυρο και βανίλια. Αφήνουμε να κρυώσει.

Συναρμολόγηση 1. Κόβουμε το παντεσπάνι οριζόντια αν θέλουμε 2 στρώσεις. 2. Ραντίζουμε το παντεσπάνι με το σιρόπι (όλο ή στρώση-στρώση). 3. Απλώνουμε την κρέμα πατισερί.

Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί

 Γκανάζ Σοκολάτας 

1. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος μέχρι να πάρει βράση. 

2. Ρίχνουμε τη σοκολάτα ψιλοκομμένη και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λείο μείγμα.

3. Περιχύνουμε πάνω από την κρέμα. Αφήνουμε να σταθεροποιηθεί.

Δείτε το Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΓΛΥΚΟ
 |
ΓΛΥΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΚΟΚΑΚΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top