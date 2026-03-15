TractioN: Ένα μοντέλο με... διαστημική παραγωγή στη σημερινή εκπομπή!

Το VW T-ROC, το ευρωπαϊκό best seller, το μοντέλο με τη... διαστημική παραγωγή των 2 εκατομμυρίων μονάδων σε λιγότερο από μία δεκαετία, παρουσιάζουν ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του στο νέο επεισόδιο του TractioN!

Όπως εξηγεί ο Κώστας Στεφανής, το καινούργιο VW T-ROC φέρει δεκάδες επιμέρους αναβαθμίσεις και βελτιώσεις, έτσι ώστε συνολικά, να συνιστά μια επιλογή που υπερβαίνει τις προδιαγραφές ενός συμβατικού μέσου μετακίνησης. Στόχος του νέου T-ROC είναι να καθιερώσει μια διαφορετική προσέγγιση στο τι σημαίνει σήμερα ολοκληρωμένο μηχανολογικό και τεχνολογικό προϊόν με ουσία. Το πώς δηλαδή η τεχνολογία αιχμής, ψηφιακή και μη, συνδυάζεται ιδανικά με την ποιότητα κατασκευής, την ασφάλεια, την άνεση και την ευχρηστία, προκειμένου το VW T-ROC να υπηρετήσει στο έπακρο τον οδηγό και τους επιβάτες του!

Περισσότερα για το VW T-ROC, με πλήρη ανάλυση των χαρακτηριστικών του, στο νέο επεισόδιο του TractioN, σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου στις 14:10!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ MG S5 EV: Με την... επιστράτευση τριών ειδικών συνεργατών του, το TractioN ανατέμνει το φαινόμενο του αμιγώς ηλεκτροκίνητου MG, με τον κωδικό μοντέλου S5 EV. Ένα ολοκαίνουργιο, ηλεκτρικό SUV, με το οποίο η MG πραγματοποιεί ένα τολμηρό βήμα στην αγορά των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ο Μάνος και η Ινώ Στεφανή, μαζί με τον Θωμά Ευθυμίου, εξηγούν γιατί το MG S5 EV είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό μοντέλο, με έμφαση στην υπερταχεία φόρτιση, τη μεγάλη αυτονομία, την έξυπνη τεχνολογία, αλλά και μια άκρως δελεαστική τιμή διάθεσης!

➢ MERCEDES-BENZ 140 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Ένα συναρπαστικό ταξίδι στη μοναδική ιστορία της MERCEDES, μίας από τις πλέον εμβληματικές αυτοκινητοβιομηχανίες, μιας εταιρείας που έδωσε μορφή και νόημα στην αυτοκίνηση γενικότερα. Μέσα από μια αλυσίδα υπέροχων, άψογα συντηρημένων μοντέλων-σταθμών, το TractioN παρακολουθεί τη διαδρομή της MERCEDES στη διάρκεια του, σχεδόν, ενάμιση αιώνα που μεσολάβησε από την ίδρυσή της το 1886 έως σήμερα. Παρατηρούμε το πώς η φιλοδοξία και η δέσμευση να κατασκευάζει διαρκώς καλύτερα οχήματα, για κάθε εποχή και για κάθε ανάγκη, παραμένει αναλλοίωτη, ασχέτως εάν ο κόσμος γύρω αλλάζει -συχνά, μάλιστα, χάρη στις καινοτομίες της MERCEDES!

➢ APRILIA TUAREG: Ο Θανάσης Χούντρας θυμάται τις περιπέτειές του στις ερήμους των ράλι αντοχής τύπου «Ντακάρ», επ' ευκαιρία της δοκιμής μιας πραγματικά σπουδαίας μοτοσικλέτας παντός εδάφους. Η APRILIA TUAREG, στην τελευταία και πιο προηγμένη, πιο... ποθητή από ποτέ εκδοχή της, προσωποποιεί την επιθυμία για περιπέτειες. Εξάλλου, όπως τονίζει ο ειδικός συνεργάτης του TractioN, αν διαβάσεις ανάποδα το «Τουαρέγκ», ακούγεται κάπως σαν «γκεράουτ», δηλαδή «Βγες έξω», τώρα!

Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής

Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής

Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς

Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός – Διονύσης Τσιρώνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας

Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης

Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας

Εταιρία Παραγωγής: Prostef

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN