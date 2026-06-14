ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για τα πράσινα ψηφοδέλτια

Στην τελική ευθεία για να παρουσιάσει τη λίστα των υποψηφίων του βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Πρωτοκλασάτα στελέχη έχουν κλειδώσει, ενώ δεν λείπουν οι εκπλήξεις, αλλά και οι ανοιχτές θέσεις για φρέσκα πρόσωπα.

Είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει στις αρχές Ιουλίου να παρουσιάσει περίπου το 70% των υποψηφίων. Στοίχημα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να ενταχθούν νέα προσώπων σε μεγάλο ποσοστό. Δεν θα λείπουν οι εκπλήξεις και έτσι αναμένεται να δούμε:

τη Νίνα Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β Πειραιά και τον Ευάγγελο Αποστολάκη στην Α' Αθήνας.

Στελέχη της πρώτης γραμμής έχουν κλειδώσει περιφέρειες και:

στον Βόρειο Τομέα θα κατέβει ο Δημήτρης Μάντζος.

Παύλος Χρηστίδης και Άννα Διαμαντοπούλου στον Νότιο τομέα.

ο Ανδρέας Σπυρόπουλος στην Πρέβεζα.

και ο Κώστας Τσουκαλάς στο επικρατείας.

Στη μάχη του σταυρού θα μπουν:

ο πρώην υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ Αντώνης Μαρκουλής στην Ημαθία.

Στην Αιτωλοακαρνανία θα κατέβει ο Γιώργος Καλλιακμάνης

και στην Δυτική Αθήνα ο Θανάσης Κατερινόπουλος.