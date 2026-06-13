Νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας - Ποια είναι

Στόχος για τη Νέα Δημοκρατία είναι να εκπέμψουν μήνυμα ανανέωσης για τις επόμενες εκλογές και στο πλαίσιο αυτό «κλειδώνουν» ολοένα και περισσότερα νέα πρόσωπα για τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, τα νέα πρόσωπα είναι ο Γρηγόρης Γερακαράκος, πρώην Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων για τη Β’ Πειραιά, ο φαρμακοποιός Μπάμπης Καραθάνος, σύμβουλος του Άδωνη Γεωργιάδη, για τον δυτικό τομέα της Αθήνας, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, για την Αιτωλοακαρνανία, η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, ένα φρέσκο πρόσωπο, από την ΟΝΝΕΔ, για τη Μεσσηνία και τέλος, αν και δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά, η επιχειρηματίας Αλεξάνδρα Πάλλη, κόρη της πρώην υπουργού Φανής Πάλλη-Πετραλιά, για το νότιο τομέα της Αθήνας.

Δωρεάν μετακινήσεις στα ΜΜΜ: Κυβερνητικά στελέχη - «Κρεσέντο λαικισμου από Ανδρουλάκη - Τσίπρα»

Κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν τις υποσχέσεις Ανδρουλάκη - Τσίπρα για τις δωρεάν μετακινήσεις με τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Κάνουν λόγο για κρεσέντο λαϊκισμού και για ένα μέτρο που άλλοι θα πληρώσουν. Λένε ότι η Αθήνα διατηρεί ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Οι ίδιες πηγές μιλούν για «πυροτεχνήματα» του κ. Ανδρουλάκη, ενώ για τον κ. Τσίπρα σημειώνουν ότι συνεχίζει αδιόρθωτος να μοιράζει λεφτόδεντρα.