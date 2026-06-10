Mητσοτάκης: «Έδειξε» εκλογές το 2027 & έβαλε τη ΝΔ σε προεκλογικό συναγερμό

Το παρασκήνιο της Πολιτικής Επιτροπής

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Το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε εκλογές το 2027, τονίζοντας την ανάγκη για προετοιμασία της ΝΔ.
  • Η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε καθεστώς εκλογικής ετοιμότητας με άμεση ενεργοποίηση στελεχών.
  • Υπάρχουν εκτιμήσεις για πιθανές πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, με αποφάσεις να αναμένονται το καλοκαίρι.
  • Μητσοτάκης και Κυρανάκης προέτρεψαν σε συσπείρωση των δυνάμεων της ΝΔ, στοχεύοντας σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους.
  • Κεντρικός στόχος παραμένει η αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη.

Σε εκλογές το 2027 αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι για το κυβερνών κόμμα η πολιτική και οργανωτική μάχη ξεκινά ήδη από αύριο. Με βάση αυτό το πλαίσιο, η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε καθεστώς εκλογικής ετοιμότητας, με τα στελέχη να καλούνται να ενεργοποιηθούν άμεσα. 

ΝΔ: Προεκλογικός συναγερμός με την επιλογή Κυρανάκη για γραμματέα

Στο παρασκήνιο της πολιτικής συζήτησης, στα πηγαδάκια της Πειραιώς, δεν έλειψαν και οι εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, με αρκετούς να θεωρούν ότι οι τελικές αποφάσεις θα κριθούν προς το τέλος του καλοκαιριού, όπως μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star o Γιώργος Ευγενίδης.  

Mητσοτάκης: «Έδειξε» εκλογές το 2027 & έβαλε τη ΝΔ σε προεκλογικό συναγερμό

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων κατά την αποχώρησή του από τα γραφεία της ΝΔ, ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη γνωστή αναλογία με τον μαραθώνιο, λέγοντας χαρακτηριστικά: 

«Όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό και από νωρίς». 

Παράλληλα, τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έστειλαν μήνυμα συσπείρωσης των δυνάμεων της ΝΔ, απευθυνόμενοι ιδιαίτερα σε παραδοσιακούς και δεξιόστροφους ψηφοφόρους που εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι ή απογοητευμένοι. 

Κεντρικός στόχος, όπως τονίστηκε, παραμένει η επίτευξη αυτοδυναμίας από την πρώτη κάλπη, με το κυβερνών κόμμα να επιχειρεί επαναπροσέγγιση του εκλογικού του πυρήνα. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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