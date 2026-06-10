ΝΔ: Προεκλογικός συναγερμός με την επιλογή Κυρανάκη για γραμματέα

Τρεις προεκλογικές δεσμεύσεις του κόμματος

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Το ρεπορτάζ του Πέτρου Μποτσαράκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ως γραμματέα, ενισχύοντας την προεκλογική της στρατηγική.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τη θερινή πολιτική εξόρμηση και θα τονίσει ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027.
  • Η επιλογή Κυρανάκη στοχεύει στην προσέλκυση νέων ψηφοφόρων και στην ενίσχυση της παράταξης.
  • Ο πρωθυπουργός θα αναδείξει τρεις βασικούς άξονες για το προεκλογικό πρόγραμμα: Ευημερία, Ασφαλής Ελλάδα, Θεσμική αναγέννηση.
  • Η ΝΔ επιδιώκει να προβάλλει τον πατριωτικό της χαρακτήρα και το κυβερνητικό έργο.

Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ότι το κόμμα ανεβάζει ταχύτητες, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει μηνύματα και για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.  

ΝΔ: Πρόσωπα με «δεξιό» στίγμα για περιορισμό των διαρροών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πέτρου Μποτσαράκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο πρωθυπουργός αναμένεται να κηρύξει ουσιαστικά τη θερινή πολιτική και προεκλογική εξόρμηση της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. 

Ωστόσο, θα επαναλάβει ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ θα αναδείξει ως βασικό αντίπαλο τον κίνδυνο της αστάθειας και της αβεβαιότητας, που – όπως αναμένεται να τονίσει – θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε οπισθοδρόμηση. 

Προεκλογικός συναγερμός στη ΝΔ με επιλογή Κυρανάκη ως γραμματέα

Γιατί επιλέγεται ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ως γραμματέας της ΝΔ

Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενός νέου σε ηλικία αλλά δοκιμασμένου πολιτικού στελέχους που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να γίνει πιο ελκυστική, τόσο στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της, όσο και σε νεότερα ακροατήρια. 

Ο πρωθυπουργός αναμένεται, επίσης, να καλέσει τα στελέχη του κόμματος να αναδεικνύουν το κυβερνητικό έργο, να υπογραμμίσει τον πατριωτικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας και να παρουσιάσει το τρίπτυχο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα και οι βασικές δεσμεύσεις της παράταξης: 

  • Ευημερία: Με σύγκλιση μισθών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και περαιτέρω ανάπτυξη. 
  • Ασφαλής και κυρίαρχη Ελλάδα: Με ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο και ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας. 
  • Θεσμική αναγέννηση: Με εκσυγχρονισμό και περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους, αλλά και βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. 

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