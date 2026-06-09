ΝΔ: Πρόσωπα με «δεξιό» στίγμα για περιορισμό των διαρροών

«Φύλλα πορείας» με περιοδείες και πολιτικές ακαδημίες στην Περιφέρεια

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Πρόσωπα με «δεξιό» στίγμα στη ΝΔ για περιορισμό των διαρροών (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Δημοκρατία εκλέγει τον Κώστα Κυρανάκη ως Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.
  • Υπάρχει ανησυχία για αποξένωση παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ.
  • Ο Κυρανάκης ανήκει στην παραδοσιακή πτέρυγα του κόμματος και αναλαμβάνει να αναζωογονήσει τον κομματικό μηχανισμό.
  • Η ΝΔ ξεκινά περιοδείες και Πολιτικές Ακαδημίες σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει σε περιοδείες, με έμφαση σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων.

Η Νέα Δημοκρατία βάζει αύριο τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη λειτουργία, εκλέγοντας Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Κώστα Κυρανάκη

Γιατί προτείνει τον Κυρανάκη για Γραμματέα ΝΔ ο Μητσοτάκης ενόψει εκλογών

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, το Μαξίμου «ξορκίζει» τα περί δεξιάς στροφής, υπάρχει όμως ένα δεδομένο: υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ψηφοφόροι της ΝΔ που αισθάνονται αποξενωμένοι από το κυβερνών κόμμα. Οι επιλογές προσώπων συνεπώς έχουν τη σημασία τους.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανήκει στην πιο παραδοσιακή πτέρυγα του κόμματος και αναλαμβάνει να αφυπνίσει τον μηχανισμό. Ακόμα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που μπήκε στην κυβέρνηση, αλλά και ο Στράτος Σιμόπουλος που μπαίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ανήκουν σε αυτή την πτέρυγα του κόμματος. Στο δεξιό ακροατήριο θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. 

Μητσοτάκης: «Εκλογές το 2027» - Τι είπε για τα έξι χρόνια Gov.gr

«Φύλλα πορείας» με περιοδείες και πολιτικές ακαδημίες στην Περιφέρεια  

Ειδικά ο κ. Κυρανάκης παίρνει «φύλλο πορείας» αμέσως. Η ΝΔ έχει ήδη ξεκινήσει περιοδείες με κλιμάκια υπουργών/βουλευτών σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας και ξεκινάει και Πολιτικές Ακαδημίες για να «ζεστάνει» τα στελέχη της. Η αρχή γίνεται μεθαύριο από τη Θεσσαλονίκη και μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου θα γίνουν σε Αγρίνιο, Ιωάννινα και Λάρισα, ενώ και ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει σε περιοδείες και ξεκινάει το Σάββατο από τη Ρόδο. Η έμφαση δίνεται ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων, όπου υπάρχει φθορά.
 

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