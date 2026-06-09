Η Νέα Δημοκρατία βάζει αύριο τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη λειτουργία, εκλέγοντας Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Κώστα Κυρανάκη.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, το Μαξίμου «ξορκίζει» τα περί δεξιάς στροφής, υπάρχει όμως ένα δεδομένο: υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ψηφοφόροι της ΝΔ που αισθάνονται αποξενωμένοι από το κυβερνών κόμμα. Οι επιλογές προσώπων συνεπώς έχουν τη σημασία τους.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανήκει στην πιο παραδοσιακή πτέρυγα του κόμματος και αναλαμβάνει να αφυπνίσει τον μηχανισμό. Ακόμα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που μπήκε στην κυβέρνηση, αλλά και ο Στράτος Σιμόπουλος που μπαίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ανήκουν σε αυτή την πτέρυγα του κόμματος. Στο δεξιό ακροατήριο θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.

«Φύλλα πορείας» με περιοδείες και πολιτικές ακαδημίες στην Περιφέρεια

Ειδικά ο κ. Κυρανάκης παίρνει «φύλλο πορείας» αμέσως. Η ΝΔ έχει ήδη ξεκινήσει περιοδείες με κλιμάκια υπουργών/βουλευτών σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας και ξεκινάει και Πολιτικές Ακαδημίες για να «ζεστάνει» τα στελέχη της. Η αρχή γίνεται μεθαύριο από τη Θεσσαλονίκη και μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου θα γίνουν σε Αγρίνιο, Ιωάννινα και Λάρισα, ενώ και ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει σε περιοδείες και ξεκινάει το Σάββατο από τη Ρόδο. Η έμφαση δίνεται ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων, όπου υπάρχει φθορά.

