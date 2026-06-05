Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν τα κόμματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ, βάζοντας το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα. Στο ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν βολές στη ΝΔ και στο κόμμα Τσίπρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί να σιγάσει παραφωνίες, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ξεκινάει να ξεδιπλώνει προγραμματικό λόγο, με αιχμή την ακρίβεια.



Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το καλοκαίρι που θα ολοκληρωθούν τα έργα στον σιδηρόδρομο, δε θα κάνει ο ίδιος τα εγκαίνια, καθώς από την επόμενη Τετάρτη θα είναι ο νέος γραμματέας της ΝΔ. Από τα εργοτάξια, περνάει στις εκλογικές περιοδείες.

«Η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή» δήλωσε ο ίδιος ο κ. Κυρανάκης.

Το παρασκήνιο της επιλογής Κυρανάκη

Η μετακόμιση Κυρανάκη στον δεύτερο όροφο των κεντρικών γραφείων της ΝΔ κλείδωσε σε συνάντησή του με τον πρωθυπουργό προχθές, Τετάρτη. Πλέον καλείται να τρέξει τον κομματικό μηχανισμό, με την ίδια ταχύτητα που έτρεξε το Κτηματολόγιο, αλλά και τα έργα ανάταξης του σιδηροδρόμου, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ανήκει στο στενό περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη από το 2015, ενώ θα μετέχει και στον πρωινό καφέ.

«Καρφιά» στον Τσίπρα, απάντηση στον Δούκα στο ΠΣ του ΠΑΣΟΚ

Στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ευθέως στις δηλώσεις Δούκα που είχε μιλήσει για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, τονίζοντας ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν περιλαμβάνει πολιτικά προξενιά και χαρακτήρισε την ΕΛΑΣ βολικό αντίπαλο της ΝΔ

«Αιχμηρός» διάλογος Χ. Δούκα – Ν. Ανδρουλάκη για τις συνεργασίες

Πάντως ο Χάρης Δούκας επανήλθε για τις συνεργασίες, για να πάρει απάντηση από τον κ. Ανδρουλάκη.

Έγινε συγκεκριμένα ο παρακάτω διάλογος:



Δούκας: Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι.



Ανδρουλάκης: Όταν μιλάμε δημοσίως να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει.

Στο Πολιτικό Συμβούλιο δόθηκαν και «φύλλα πορείας» σε κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος Γερουλάνος θα τοποθετείται για θέματα Οικονομίας, η Άννα Διαμαντοπούλου για Ανάπτυξη, ο Δημήτρης Μάντζος για εξωτερική πολιτική, ο Παναγιώτης Δουδωνής για Θεσμούς.

Η ΕΛΑΣ του Α. Τσίπρα παρουσιάζει θέσεις για την ακρίβεια – Επίθεση στη ΝΔ

Ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε να ξεδιπλώνει το πρόγραμμα του με την παρουσίαση άμεσων μέτρων για την ακρίβεια, όπως το βασικό καλάθι επισιτιστικής ασφάλειας, ο έλεγχος τιμών από τον παραγωγό ως το ράφι, το παρατηρητήριο τιμών αλλά και τη στοχευμένη μείωση ΦΠΑ σε βασικά ειδή. Στις δεσμεύσεις του περιλαμβάνει και μέτρα σε ορίζοντα 2 και 5 ετων.

«Μιλάμε για ακρίβεια της Ν.Δ. και της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η κοινωνία παρακολουθεί αμήχανη το κούφιο success story της Κυβέρνησης» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου