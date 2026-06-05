Μίνι ανασχηματισμός και στο βάθος εκλογές

Σενάρια εκλογών το φθινόπωρο

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Το ρεπορτάζ του Star για τον μίνι ανασχηματισμό και το σενάριο πρόωρων εκλογών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναμένονται αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και σενάρια πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.
  • Η επιλογή του Κώστα Κυριαννάκη ως Γραμματέα της ΝΔ προκαλεί μίνι ανασχηματισμό.
  • Συζητείται η επιστροφή του Τάσου Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Ο Μάκης Βορίδης αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής συνταγματικής αναθεώρησης.
  • Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης και οι κυβερνητικές αλλαγές ερμηνεύονται ως προάγγελος εκλογών στα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου.

Αλλαγές αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα, ενώ έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο το σενάριο πρόωρων εκλογών στις αρχές του φθινοπώρου. Την ίδια ώρα οι κρίσιμες συνεδριάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δείξουν προς τα πού πορεύονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Eισηγήσεις για εκλογές στο τέλος Σεπτεμβρίου δέχεται ο Μητσοτάκης

Όπως ανέφερε ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star Πέτρος Μποτσαράκος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, η επιλογή του Κώστα Κυριαννάκη για την θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τροφοδοτεί καραμπόλες και έναν μίνι ανασχηματισμό που αναμένεται  προς το τέλος της επόμενής εβδομάδας. 

Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να  καλυφθεί η θέση του στο Υπουργείο Μεταφορών, υπάρχει και το κενό του εκλιπόντος  Νίκου Ταγαρά στο υπουργείο Περιβάλλοντος Συζητείται έντονα ότι ο Τάσος  Χατζηβασιλείου θα επιστρέψει στην κυβέρνηση  σε θέση στο Υπουργείο Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα. 


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Επιπλέον  αναμένεται και ο Μάκης Βορίδης να αναλάβει την κομβική θέση του προέδρου της Επιτροπής συνταγματικής αναθεώρησης η οποία έχει οριστεί να συνεδριάζει το επόμενο δίμηνο και να ολοκληρώσει πλήρως το έργο της,  με ψηφοφορία  για τα άρθρα που θα αλλάξουν, στα τέλη Αυγούστου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σενάρια εκλογών  το φθινόπωρο

Και η ταχεία ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης και το περιορισμένο εύρος κυβερνητικών αλλαγών για πολλά στελέχη  του κόμματος ερμηνεύεται ως παράθυρο  διεξαγωγής των εκλογών το φθινόπωρο και πιθανότατα τέλη Σεπτεμβρίου ή το πολύ αρχές Οκτωβρίου. Κάτι που έχει τεθεί σε συζητήσεις εντός της κυβέρνησης παρότι διαψεύδεται επισήμως.

Κατατέθηκε η πρόταση ΝΔ στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

 

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