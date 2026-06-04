Τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις, καθώς φαίνεται ότι αναβιώνει το δίπολο των εκλογών του 2023, «Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα», ανέλυσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως ανέφερε, στο Μαξίμου βλέπουν τα ίδια νούμερα με βάση έρευνα στις αρχές της εβδομάδας και βλέπουν επίσης την αναβίωση του διπόλου του 2023. Θεωρούν ότι έχουν επιτυχημένη συνταγή αντιμετώπισης του κ. Τσίπρα και ότι η παρουσία του είναι και ευκαιρία συσπείρωσης των ψηφοφόρων τους, καθώς η ΝΔ απέχει αρκετά από την αυτοδυναμία.

Παράλληλα, εφαρμόζουν στρατηγική «μιας κάλπης», λέγοντας δηλαδή σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, ώστε να συσπειρώσουν ψηφοφόρους και να ξορκίσουν τη χαλαρή ψήφο που μπορεί να ενέχει εκλογικούς κινδύνους-όπως έγινε στις ευρωεκλογές.

Άμεσα η απόφαση για νέο γραμματέα στη ΝΔ - Στο τραπέζι και όνομα από το υπουργικό

Όσον αφορά τις εκλογές, η ΝΔ σύντομα θα αποκτήσει νέο Γραμματέα, ο οποίος θα «τρέξει» και την προεκλογική εκστρατεία. Πρόκειται για μια εκκρεμότητα η οποία αναμένεται να λυθεί άμεσα, ίσως και αύριο. Στο τραπέζι είναι ονόματα βουλευτών, ο κ. Μητσοτάκης όμως μπορεί να κάνει έκπληξη και με μέλος της κυβέρνησης. Εφόσον συμβεί αυτό -που δεν είναι απίθανο- μετά την επόμενη Τετάρτη που θα εκλεγεί από την Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ ο νέος Γραμματέας μπορεί να έχουμε παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του εκλιπόντος υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά.

