Η θρυλική «Θεοπούλα» συνάντησε τον Τσίπρα για να γίνει μέλος στην ΕΛΑΣ!

«Να είσαι λίγο πιο άγριος» τον συμβούλευσε.

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Όταν η Θεοπούλα συνάντησε τον Αλέξη Τσίπρα (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, γνωστή ως «Θεοπούλα», επισκέφθηκε τον Αλέξη Τσίπρα για να γίνει μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).
  • Η «Θεοπούλα» έδωσε συμβουλές στον Τσίπρα, προτείνοντάς του να είναι πιο «άγριος».
  • Η ΕΛΑΣ παρουσίασε 28 καλλιτέχνες και λογοτέχνες που υπογράφουν την ιδρυτική της διακήρυξη.
  • Χιλιάδες πολίτες έχουν υπογράψει τη διακήρυξη της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Μια απρόσμενη επίσκεψη είχε σήμερα στο γραφείο του ο Αλέξης Τσίπρας. Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η θρυλική «Θεοπούλα», πήγε για να γίνει μέλος του νέου κόμματος, δίνοντας όμως και τις συμβουλές της στον πρώην πρωθυπουργό.

Η πολιτική ρεβάνς του Τσίπρα στα πρώην «δικά του παιδιά»

«Πού είσαι, αγαπημένε μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν;», είπε η ηθοποιός στον πρώην πρωθυπουργό, στον οποίο έδωσε και συμβουλές.

Η Θεοπούλα με τον Αλέξη Τσίπρα

Η Θεοπούλα με τον Αλέξη Τσίπρα

Η «Θεοπούλα» με τον Αλέξη Τσίπρα  

«Πρέπει να είσαι και λίγο πιο άγριος»...  «Πρέπει να αγριέψω λίγο, ε;».

Θεοπούλα: «Δύσκολο να αναβιώσω στιγμές του Παρά 5. Έχω χάσει τη Σοφούλα»

Από την πλευρά της, η «Θεοπούλα» απάντησε στην ερώτηση του Α. Τσίπρα «όταν άκουσες το όνομα ΕΛΑΣ, πώς σου ήρθε;»:

«Τέλειο!».

Έφη Παπαθεοδώρου: «Είδα κάτι σαν φως και χάθηκα»

Οι 28 καλλιτέχνες που υπογράφουν τη διακήρυξη της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) παρουσίασε ονόματα ανθρώπων της Τέχνης και των Γραμμάτων που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.


Χιλιάδες πολίτες έχουν υπογράψει το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ανάμεσά τους, δεκάδες ονόματα ανθρώπων της Τέχνης και των Γραμμάτων που υπογράφουν τη διακήρυξη.

Τσίπρας: 28 γνωστοί καλλιτέχνες υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

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