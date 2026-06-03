Μια απρόσμενη επίσκεψη είχε σήμερα στο γραφείο του ο Αλέξης Τσίπρας. Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η θρυλική «Θεοπούλα», πήγε για να γίνει μέλος του νέου κόμματος, δίνοντας όμως και τις συμβουλές της στον πρώην πρωθυπουργό.

«Πού είσαι, αγαπημένε μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν;», είπε η ηθοποιός στον πρώην πρωθυπουργό, στον οποίο έδωσε και συμβουλές.

Η «Θεοπούλα» με τον Αλέξη Τσίπρα

«Πρέπει να είσαι και λίγο πιο άγριος»... «Πρέπει να αγριέψω λίγο, ε;».

Από την πλευρά της, η «Θεοπούλα» απάντησε στην ερώτηση του Α. Τσίπρα «όταν άκουσες το όνομα ΕΛΑΣ, πώς σου ήρθε;»:

«Τέλειο!».

Οι 28 καλλιτέχνες που υπογράφουν τη διακήρυξη της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) παρουσίασε ονόματα ανθρώπων της Τέχνης και των Γραμμάτων που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.



Χιλιάδες πολίτες έχουν υπογράψει το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ανάμεσά τους, δεκάδες ονόματα ανθρώπων της Τέχνης και των Γραμμάτων που υπογράφουν τη διακήρυξη.