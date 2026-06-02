Η πολιτική ρεβάνς του Τσίπρα στα πρώην «δικά του παιδιά»

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Η ρεβάνς του Τσίπρα σε Αχτσιόγλου, Χαρίτση (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξης Τσίπρας αναθεωρεί τη στάση του απέναντι στους πρώην συνεργάτες του μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.
  • Η Έφη Αχτσιόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης αρνήθηκαν να αναλάβουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όταν τους προτάθηκε.
  • Ο Τσίπρας θέτει όρους για την ένταξή τους στο νέο κόμμα, με συγκεκριμένες θέσεις στις εκλογές.
  • Η Αχτσιόγλου θα έχει θέση στην Πέλλα, ενώ ο Χαρίτσης θα πρέπει να πολιτευθεί στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών.
  • Το μήνυμα Τσίπρα είναι ότι δεν υπάρχουν προνόμια και εξασφαλισμένες θέσεις για κανέναν.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ξεχνά ορισμένες καταστάσεις που συνέβησαν το καλοκαίρι του ’23 και η στάση του είναι πλέον διαφορετική. 

ΕΛΑΣ το όνομα του κόμματος Τσίπρα: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη!

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις αποκαλυπτικές πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star o πρώην πρωθυπουργός δεν ξεχνά τη συμπεριφορά των πολιτικά «δικών του παιδιών»  μετά τη βαριά ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Κυρίως της Έφης Αχτσιόγλου και του Αλέξη Χαρίτση, οι οποίοι αρνήθηκαν να αναλάβουν τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τους το πρότεινε ο πρώην πρωθυπουργός, δηλώνοντας ανέτοιμοι για ένα τέτοιο βάρος.

Νέα Αριστερά: Διαλύθηκε η ΚΟ - Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου

Τώρα, λοιπόν, θα βάλει τους δικούς του όρους για την ένταξή τους στο νέο κόμμα. Για την Έφη Αχτσιόγλου θα υπάρχει στα ψηφοδέλτια μία θέση στη γενέτειρά της, την Πέλλα, αλλιώς θα μείνει εκτός. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Αλέξη Χαρίτση.

Παραιτήθηκε ο Χαρίτσης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Θα πρέπει να ξεχάσει τη Μεσσηνία και να πολιτευθεί στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών. Διαθέσιμη θέση στον Δυτικό Τομέα θα υπάρχει και για τον Νάσο Ηλιόπουλο.

Το μήνυμα Τσίπρα είναι ξεκάθαρο και αφορά όλους: Δεν υπάρχουν προνόμια και εξασφαλισμένες θέσεις.
 

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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
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ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
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ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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ΝΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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