Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ξεχνά ορισμένες καταστάσεις που συνέβησαν το καλοκαίρι του ’23 και η στάση του είναι πλέον διαφορετική.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις αποκαλυπτικές πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star o πρώην πρωθυπουργός δεν ξεχνά τη συμπεριφορά των πολιτικά «δικών του παιδιών» μετά τη βαριά ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Κυρίως της Έφης Αχτσιόγλου και του Αλέξη Χαρίτση, οι οποίοι αρνήθηκαν να αναλάβουν τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τους το πρότεινε ο πρώην πρωθυπουργός, δηλώνοντας ανέτοιμοι για ένα τέτοιο βάρος.

Τώρα, λοιπόν, θα βάλει τους δικούς του όρους για την ένταξή τους στο νέο κόμμα. Για την Έφη Αχτσιόγλου θα υπάρχει στα ψηφοδέλτια μία θέση στη γενέτειρά της, την Πέλλα, αλλιώς θα μείνει εκτός. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Αλέξη Χαρίτση.

Θα πρέπει να ξεχάσει τη Μεσσηνία και να πολιτευθεί στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών. Διαθέσιμη θέση στον Δυτικό Τομέα θα υπάρχει και για τον Νάσο Ηλιόπουλο.

Το μήνυμα Τσίπρα είναι ξεκάθαρο και αφορά όλους: Δεν υπάρχουν προνόμια και εξασφαλισμένες θέσεις.

