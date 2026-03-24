Παραιτήθηκε ο Χαρίτσης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος
Αλέξης Χαρίτσης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.
  • Η παραίτηση οφείλεται σε στρατηγικές διαφωνίες εντός του κόμματος, μεταξύ ιδεολογικής αυτάρκειας και ανοίγματος για συγκλίσεις.
  • Ο Χαρίτσης υποστηρίζει την ανάγκη για ένα μέτωπο απέναντι στη Δεξιά.
  • Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία του κόμματος.
  • Η Πολιτική Γραμματεία θα προχωρήσει σε διαδικασίες εκλογής νέου προέδρου.

Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της Νέας Αριστεράς υπέβαλε ο Αλέξης Χαρίτσης κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος

Σε ανάρτησή του ο κ. Χαρίτσης αναφέρει για τους λόγους της παραίτησής του: 

«Αποφάσισα να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι μια απόφαση που έλαβα αβασάνιστα.

Στην Αριστερά και στην Νέα Αριστερά σήμερα υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά.

Όλοι και όλες ξέρουν ότι η δεύτερη είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί είναι αναγκαία.

Δε βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε διαφορετική άποψη. Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία.

Είναι όμως πλέον σαφές ότι η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Και αυτή την επιλογή τη σέβομαι. Έχει όμως την ευθύνη να αναλάβει την διοίκηση του κόμματος».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Νέας Αριστεράς   

Χρέη προέδρου λόγω της θέσης του ως Γραμματέας του κόμματος αναλαμβάνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, αλλά η Πολιτική Γραμματεία διευκρινίζει ότι «το επόμενο διάστημα, με ευθύνη των συλλογικών μας οργάνων, θα προχωρήσουμε συντεταγμένα, με βάση τις προβλέψεις του Καταστατικού», ώστε να εκλεγεί πρόεδρος με βάση τις διαδικασίες του κόμματος.

Επιστρέφει στην πολιτική ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης – Ο ρόλος στη Νέα Αριστερά

