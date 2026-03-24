Παραιτήθηκε ο Χαρίτσης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της Νέας Αριστεράς υπέβαλε ο Αλέξης Χαρίτσης κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Σε ανάρτησή του ο κ. Χαρίτσης αναφέρει για τους λόγους της παραίτησής του:

«Αποφάσισα να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι μια απόφαση που έλαβα αβασάνιστα.

Στην Αριστερά και στην Νέα Αριστερά σήμερα υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά.

Όλοι και όλες ξέρουν ότι η δεύτερη είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί είναι αναγκαία.

Δε βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε διαφορετική άποψη. Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία.

Είναι όμως πλέον σαφές ότι η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Και αυτή την επιλογή τη σέβομαι. Έχει όμως την ευθύνη να αναλάβει την διοίκηση του κόμματος».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Νέας Αριστεράς

Χρέη προέδρου λόγω της θέσης του ως Γραμματέας του κόμματος αναλαμβάνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, αλλά η Πολιτική Γραμματεία διευκρινίζει ότι «το επόμενο διάστημα, με ευθύνη των συλλογικών μας οργάνων, θα προχωρήσουμε συντεταγμένα, με βάση τις προβλέψεις του Καταστατικού», ώστε να εκλεγεί πρόεδρος με βάση τις διαδικασίες του κόμματος.