Γλυκά νόστιμα δημιουργικά και τεχνικά άρτια πιάτα προσπάθησαν να εμπνευστούν από τρεις γεύσεις: salted caramel, chocolate brownie και pistachio cream η Wasan και ο Χρήστος.O Xρήστος που διάλεξε για αντίπαλό του τη Wasan επέλεξε να διαγωνιστούν στη salted caramel!

H Wasan ετοίμασε μακαρόν καραμέλας με λευκή σοκολάτα, ganache λευκής σοκολάτας, κουλί raspberry, crumble αμυγδάλου, και tuile αλμυρής καραμέλας.

Η ίδια ήταν λίγο αγχωμένη όπως είπε για την κρούστα του μακαρόν καθώς, όπως είπε, έχει να φτιάξει το συγκεκριμένο γλυκό, πάνω από τρία χρόνια.

«Το γεγονός πως τα έφτιαξε σήμερα ήταν ένα ρίσκο αλλά και τρελό» δήλωσε χαμογελώντας.

Από την άλλη μεριά ο Χρήστος έφτιαξε soft brownie, αλμυρή butterscotsh, κρέμα μπανάνας με κρέμα τυρί και σιρόπι βανίλιας και crumble λευκής σοκολάτας.

Ο Χρήστος νιώθει πως τα πήγε καλά αλλά θα ήθελε να βελτιώσει την υφή του παγωτού. Για την προσπάθεια της Wasan ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανέφερε πως τα πράγματα πήγαν σχεδόν καλά καθώς δεν φούσκωσαν αρκετά τα μακαρόν ούτε όμως και έσπασαν.

Όταν τη ρώτησε ο Σωτήρης Κοντιζάς σε περίπτωση που θα κερδίσει τα 20.000 τι θα τα κάνει εκείνη απάντησε με χιούμορ πως θα πάει ταξίδι με τη μαμά της αλλά πως θα πάρει μαζί της και τον Πέτρο.

«Επειδή μου είπε να μην κερδίσω άλλα χρήματα σε διαγωνισμούς του είπα πως αν κερδίσω θα τον πάρω στο ταξίδι μαζί μου» δήλωσε.

Οι τρεις σεφ δοκίμασαν το γλυκό του Χρήστου και σημείωσε πως τα πεκάν ήταν πολύ ωραία καραμελωμένα. Ο Χρήστος ήταν εκείνος που πέρασε στην επόμενη φάση και είναι πλέον πιο κοντά στα 20.000 ευρώ.

