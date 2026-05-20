MasterChef 2026: O Χρήστος Μουσιάρης, ο Πάνος Τελάλης, ο Πέτρος Ελευθεριάδης, ο Φίλιπ Βάκος, ο Σαμ Μπεκίρη και η Wasan Alhashimi, εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στη δεύτερη φάση της εβδομάδας Silver και συνέχισαν δυναμικά τη διεκδίκηση της νίκης και των 20.000 ευρώ!



Οι διαγωνιζόμενοι βρήκαν στην κουζίνα του MasterChef τρεις καμπάνες και οι κριτές-σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος τους παρουσίασαν τι περιλαμβάνει η κάθε μία. Το ζητούμενο της βραδιάς ήταν γλυκό και οι παίκτες προσπάθησαν να εμπνευστούν από τρεις διαφορετικές γεύσεις παγωτού: salted caramel, chocolate brownie και pistachio cream. Η δοκιμασία ήταν τεστ δημιουργικότητας.



«Πρέπει να εμπνευστείτε από αυτές τις τρεις γεύσεις και να φτιάξετε πιάτα άρτια και δημιουργικά» σημείωσε ο Πάνος Ιωαννίδης ενώ ο Σωτήρης Κοντιζάς τους είπε πως το πιάτο τους θα πρέπει να είναι καλύτερο από του αντιπάλου τους καθώς μόνο τρεις θα περάσουν στην επόμενη φάση.



O Φίλιπ μόλις είδε τα πιάτα χειροκρότησε με δύναμη και ο Σαμ είπε με χιούμορ πως τον είχε περάσει για “γλυκούλη”: “Τον πέρασα για γλυκούλη αλλά αυτός παίρνει καριέρες” τόνισε.



Ο χρόνος που είχαν οι παίκτες για να δημιουργήσουν τα πιάτα ήταν 90 λεπτά.

