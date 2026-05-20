Volvo Cars: Η φιλοσοφία της μάρκας είναι η ασφάλεια

Χτίζοντας εμπιστοσύνη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και σκοπό την προστασία του: η Επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars ανέδειξε τη μοναδική φιλοσοφία της εταιρείας, στο 37ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ .Ως Στρατηγικός Συνεργάτης της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, η Volvo Car Hellas συμβάλλει σε δράσεις και πρωτοβουλίες της ΕΑΣΕ, στη βάση του κοινού τους οράματος για την επιχειρηματική δράση, τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Volvo Car Hellas ήταν Χρυσός Χορηγός του πρόσφατου 37ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, με συμμετοχή 400 και πλέον συνέδρων - Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ανώτατα στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν η έννοια της Εμπιστοσύνης, ως θεμέλιο για την επιχειρηματική και κοινωνική ζωή.

Η Åsa Haglund (Όσα Χάγκλουντ), Global Head του Volvo Cars Safety Centre, ήταν κεντρική ομιλήτρια στο Συνέδριο και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το πώς η Volvo Cars οικοδομεί την εμπιστοσύνη από την ίδρυσή της, σε μία μοναδική προσέγγιση για τον κλάδο του αυτοκινήτου.

Η προστασία των ανθρώπων δεν είναι μέρος της δουλειάς μας, είναι ο σκοπός της δουλειάς μας

«Για σχεδόν έναν αιώνα, κάθε απόφαση που λαμβάνουμε καθοδηγείται από την πεποίθηση ότι η προστασία των ανθρώπων δεν είναι απλώς μέρος της δραστηριότητάς μας – αποτελεί τον ίδιο τον σκοπό της», τόνισε η Åsa Haglund, εξηγώντας ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι μία συνεχής διαδικασία. «Έχοντας προσδιορίσει για ποιο πράγμα θέλετε να σας εμπιστεύονται, το επόμενο βήμα είναι να αποδεικνύετε με συνέπεια ότι ανταποκρίνεστε στη δέσμευση που έχετε αναλάβει».

Σταθερά προσανατολισμένη σε αυτή τη δέσμευση, η Volvo Cars εστιάζει διαχρονικά στην εκπλήρωση του σκοπού της, σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της.

• Έχει πραγματοποιήσει από τη δεκαετία του 1970 συστηματική έρευνα σε πάνω από 50.000 πραγματικά ατυχήματα, συλλέγοντας δεδομένα που της επιτρέπουν να αναγνωρίζει κινδύνους και να αναπτύσσει λύσεις.

• Αμφισβητεί κατεστημένες αντιλήψεις, με καινοτομίες όπως η ζώνη ασφαλείας τριών σημείων, που έγινε αντικείμενο κριτικής κατά την παρουσίασή της, το 1959, αλλά πλέον χαίρει καθολικής και διαχρονικής αποδοχής και εκτιμάται ότι έχει σώσει πάνω από 1 εκατομμύριο ζωές μέχρι σήμερα.

• Θεσπίζει αυστηρά πρότυπα ασφαλείας που υπερβαίνουν τους κανονισμούς, για να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή σε σύνθετα οδικά περιστατικά σε πραγματικές συνθήκες.

• Σχεδιάζει τεχνολογία γύρω από τον άνθρωπο, που τον υποστηρίζει χωρίς να προσπαθεί να τον αντικαταστήσει.

• Προάγει την εμπιστοσύνη στο εσωτερικό της, καλλιεργώντας νοοτροπία που επιβραβεύει την ενδελεχή έρευνα και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αμφισβητούν παγιωμένες αντιλήψεις και να διευρύνουν τα όρια της σκέψης τους, επιδιώκοντας την καινοτομία.

«Από την ίδρυσή μας, πραγματική αποστολή μας είναι η προστασία του ανθρώπου», κατέληξε η Åsa Haglund. «Προσπαθούμε καθημερινά να δημιουργούμε αυτοκίνητα που ανταποκρίνονται επάξια στην εμπιστοσύνη με την οποία τα περιβάλλουν οι άνθρωποι.»

Η Volvo Cars αναβαθμίζει συνεχώς την ασφάλεια των αυτοκινήτων της, αναπτύσσοντας σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες. Στο πιο πρόσφατο μοντέλο της, το αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60, η εταιρεία παρουσίασε την πρώτη στον κόσμο ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, που εξατομικεύει την προστασία με βάση τον σωματότυπο του επιβάτη, τη θέση του καθίσματος και τα χαρακτηριστικά της σύγκρουσης.