Μπάνια στη Μύκονο ο Αταμάν, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση

Ενώ όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό

20.05.26 , 17:30
Ο Τούρκος προπονητής και η οικογένεια του πέρασαν μερικές ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο

Το «νησί των ανέμων» επισκέφτηκε ο Εργκίν Αταμάν και δεν έχασε την ευκαιρία να απολαύσει το μπάνιο του, σε μία από τις ξακουστές παραλίες της Μυκόνου.

Συνοδευόμενος από την σύζυγό του Μπέρνα και τον γιο τους, Σαρπ, ο Τούρκος προπονητής εκμεταλλεύθηκε την επίσκεψη του Παναθηναϊκού στο νησί για την αναμέτρηση της περασμένης Κυριακής με την τοπική ομάδα, και παρέτεινε για δύο 24ωρα την παραμονή του, ενώ η ομάδα είχε γυρίσει στην Αθήνα.

Το γεγονός αυτό μάλιστα, προκάλεσε προβληματισμό και δυσφορία στα ανώτατα κλιμάκια της πράσινης ΚΑΕ, σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες και επιβάρυνε ακόμα περισσότερο, τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται.

Πλησιάζει στην έξοδο ο Εργκίν Αταμάν - Kαταιγιστικές εξελίξεις

Η παραμονή του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, θεωρείται άκρως αμφίβολη μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Βαλένθια στα playoffs της Euroleague.

H απουσία των πράσινων από το μεγάλο ραντεβού του ΟΑΚΑ πιθανότατα θα οδηγήσει τον Τούρκο τεχνικό στην πόρτα της εξόδου, με τις τελευταίες πληροφορίες, να κάνουν λόγο για άμεσες εξελίξεις, ακόμα και μέχρι την Πέμπτη 21 Μαΐιου.  

Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του, και αν έχουν βάση τα σενάρια για επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στο «τιμόνι» του Παναθηναϊκού. 

 

