Θερμό καλοκαίρι στα Ελληνοτουρκικά «βλέπει» η Αθήνα

Ένα θερμό καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά είναι αρκετά πιθανό εκτιμά η Αθήνα, εξαιτίας του νόμου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» που ετοιμάζει η Άγκυρα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν και με αποβατικές ασκήσεις απέναντι από ελληνικά νησιά.

Αποβατικές ενέργειες απέναντι από τα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου συνεχίζουν να διεξάγουν οι Τούρκοι, στο πλαίσιο της μεγάλης άσκησης «ΕΦΕΣ».

Η Αθήνα δεν αποκλείει θερμό καλοκαίρι στα Ελληνοτουρκικά

Για πρώτη φορά το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση του Star, εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί ένταση το καλοκαίρι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, όταν η γείτονα φέρει προς ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο, τον περιβόητο νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Στους Τούρκους δεν άρεσε καθόλου που θα στείλουμε δύο μαχητικά Mirage 2000-5 στην Κάρπαθο μετά την απόσυρση των Patriot. Επιμένουν ότι τα νησιά μας δεν πρέπει να έχουν στρατό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις στην περιοχή μας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. «Και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας», είπε.

Χρειάζεται στρατηγική και σοβαρότητα στα ελληνοτουρκικά τονίζει ο Θόδωρος Ρουσόπουλος.

Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε ενοχλητικό το νόμο που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και δεν απέκλεισε ένταση με την Τουρκία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε, συγκεκριμένα, ότι η Ελλάδα «δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία», πρόσθεσε όμως πως, εάν υπάρξει νέα επιχειρησιακή κρίση στο Αιγαίο, η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορα και τα δικαιώματά της.



