Ένα άκρως εντυπωσιακό φωτιστικό έφερε στο Cash or Trash o Bαγγέλης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πωλητής «είναι η γυναικάρα με τα κόκκινα» καθώς απεικονίζει γυναικείο σώμα.

Η Δέσποινα Μοιραράκη ανέφερε πως στη θέση των αγοραστών θα το έπαιρνε ενώ ο Θάνος Λούδος εκτίμησε την αξία του στα 400 ευρώ.

Κατάφερε ο Βαγγέλης να πουλήσει το φωτιστικό που παραπέμπει στην εμβληματική ταινία «Επτά χρόνια φαγούρα» που εμφανίζεται η Μέριλιν Μονρόε πάνω από μία σχάρα του μετρό αφήνοντας τον αέρα να ανεμίσει το λευκό φόρεμά της το οποίο έμεινε στην ιστορία ως subway dress;

