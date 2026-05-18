Ένα αντικείμενο που διώχνει την αρνητική ενέργεια, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, έφερε στο Cash or Trash ο Νίκος. Ο παίκτης έδειξε στη Δέσποινα Μοιραράκη ένα θυμιατό το οποίο όμως η παρουσιάστρια δεν βρήκε αρκετά παλιά.

«Η επιγραφή είναι σαν να είναι γραμμένη μετέπειτα με πινέλο» ανέφερε η οικοδέσποινα του Cash or Trash. Ο Νίκος είχε ξαναπάει στην εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα όμως δεν είχε καταφέρει να το πουλήσει.

Ο πωλητής ανέφερε πως το θυμιατό είναι γνήσιο και από το Θιβέτ.

O Θάνος Λούδος είχε την ίδια άποψη με τη Δέσποινα Μοιραράκη αναφέροντας πως το αντικείμενο το έχουν κάνει να φαίνεται παλιό ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι.

Ο φίλος του ο Βαγγέλης, όπως είπε, τον έχει εξουσιοδοτήσει” να το πουλήσει 700 ευρώ. Ο Θάνος Λούδος ωστόσο του έκανε μία εκτίμηση στα

