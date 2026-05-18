ΕΛΠΙΔΑ: Παρουσίαση κοσμήματος «Ηλίανθος» του Οίκου LALAoUNIS

Στήριξη στα παιδιά  της ΕΛΠΙΔΑΣ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.05.26 , 18:34 ΣτΕ: Ανατροπή στις συντάξεις χηρείας  - Κίνδυνος για επιστροφή τους
18.05.26 , 18:25 Renault Eco-G turbo 120 EDC: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
18.05.26 , 17:32 Akylas: «Εύχομαι όλοι οι γονείς να γίνονται καταφύγιο για τα παιδιά τους»
18.05.26 , 17:04 ΕΛΠΙΔΑ: Παρουσίαση κοσμήματος «Ηλίανθος» του Οίκου LALAoUNIS
18.05.26 , 17:00 Φωτογραφία ντοκουμέντο αμέσως μετά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου
18.05.26 , 16:55 Τι λέει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος για τις «γουρούνες»
18.05.26 , 16:39 Οι Clutch στο Floyd Live Music Venue, το Σάββατο 23 Μαΐου
18.05.26 , 16:21 Μάικλ Τζάκσον: Είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά, όταν ήταν παιδί
18.05.26 , 16:21 Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛΑΣ για το Final Four του μπάσκετ
18.05.26 , 16:07 Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
18.05.26 , 16:00 Το πρότυπο του girl boss μου χάρισε μία ωραιότατη υπερκόπωση
18.05.26 , 15:48 Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη
18.05.26 , 15:20 Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
18.05.26 , 15:19 MasterChef: Ποια μπριγάδα θα καθορίσει με τη νίκη της τις εξελίξεις;
18.05.26 , 15:11 Δρ. Κούκος: Συμπτώματα, διάγνωση και αντιμετώπιση ρήξης τενόντων στον ώμο
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
Δέσποινα Βανδή: Έγινε νονά στη Βουλιαγμένη - Μαζί η κόρη της, Μελίνα
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Κοινό πάρτι γενεθλίων με matchy-matchy τούρτες
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω
Μπάρκα: Το πάρτι του γάμου, το νυφικό & οι προετοιμασίες από τις φίλες της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ο «Ηλιάνθος» με μαύρο και πράσινο choker
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας
Ο «Ηλιάνθος» με μαύρο και πράσινο choker

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκδήλωση παρουσίασης του κοσμήματος «Ηλίανθος» από τον οίκο LALAoUNIS πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2026 στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη.
  • Η Πρόεδρος του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, και η επικεφαλής του ELPIDA Youth, Μαριάννα Λαιμού, υποδέχτηκαν τις υποστηρίκτριες.
  • Το σχέδιο «ΗΛΙΑΝΘΟΣ» είναι εμπνευσμένο από τη συλλογή Pastorale της Αικατερίνης Λαλαούνη.
  • Το κόσμημα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ.
  • Η εκτέλεση του κοσμήματος επιμελήθηκε από τη Creative Director της LALAoUNIS, Μαρία Λαλαούνη, σε επιχρυσωμένη εκδοχή.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης του κοσμήματος «Ηλίανθος» από τον οίκο LALAoUNIS, για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη.

415. Αικατερίνη Λαλαούνη, Μαριάννα Λαιμού, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Λάουρα Λαλαούνη, Ιωάννα Λαλαούνη

Αικατερίνη Λαλαούνη, Μαριάννα Λαιμού, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Λάουρα Λαλαούνη, Ιωάννα Λαλαούνη

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, και η επικεφαλής του ELPIDA Youth κυρία Μαριάννα Λαιμού, μαζί με τις εκπροσώπους του οίκου LALAoUNIS κυρίες Αικατερίνη Λαλαούνη, Λίλα Λαλαούνη, Λάουρα Λαλαούνη και Ιωάννα Λαλαούνη υποδέχτηκαν τις φίλες και υποστηρίκτριες του Σωματείου που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, στηρίζοντας με αγάπη και ευαισθησία τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ.

Μαριάννα Λαιμού, Λάουρα Λαλαούνη

Μαριάννα Λαιμού, Λάουρα Λαλαούνη

Το σχέδιο «ΗΛΙΑΝΘΟΣ» είναι εμπνευσμένο από τη συλλογή Pastorale, της Αικατερίνης Λαλαούνη, 1990.  

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Λίλα Λαλαούνη

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Λίλα Λαλαούνη

Η αυθεντική πρωτότυπη συλλογή βρίσκεται σήμερα στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη.

Αικατερίνη Λαλαούνη, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Λάουρα Λαλαούνη, Μαριάννα Λαιμού

Αικατερίνη Λαλαούνη, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Λάουρα Λαλαούνη, Μαριάννα Λαιμού

Την εκτέλεση της έμπνευσης επιμελήθηκε η Creative Director της Lalaounis, Μαρία Λαλαούνη, σε μια ξεχωριστή επιχρυσωμένη εκδοχή με choker σε μαύρο και πράσινο χρώμα.  Το κόσμημα ενθουσίασε το κοινό και εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες μόλις ώρες.  

Λάουρα Λαλαούνη, Μαριάννα Λαιμού

Λάουρα Λαλαούνη, Μαριάννα Λαιμού

Το υπέροχο αυτό κόσμημα αποτελεί ένα σύμβολο γεμάτο φως και αγάπη για τα παιδιά με καρκίνο, καθώς όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του θα διατεθούν για την ενίσχυση του πολύτιμου έργου του Σωματείου.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΠΙΔΑ
 |
ΚΟΣΜΗΜΑ ΗΛΙΑΝΘΟΣ
 |
LALAOUNIS
 |
ΟΙΚΟΣ LALAOUNIS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top