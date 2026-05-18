Τι λέει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος για τις «γουρούνες»

«Όχι οριζόντιες απαγορεύσεις νόμιμων οχημάτων»-Τι προτείνει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.05.26 , 18:34 ΣτΕ: Ανατροπή στις συντάξεις χηρείας  - Κίνδυνος για επιστροφή τους
18.05.26 , 18:25 Renault Eco-G turbo 120 EDC: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
18.05.26 , 17:32 Akylas: «Εύχομαι όλοι οι γονείς να γίνονται καταφύγιο για τα παιδιά τους»
18.05.26 , 17:04 ΕΛΠΙΔΑ: Παρουσίαση κοσμήματος «Ηλίανθος» του Οίκου LALAoUNIS
18.05.26 , 17:00 Φωτογραφία ντοκουμέντο αμέσως μετά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου
18.05.26 , 16:55 Τι λέει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος για τις «γουρούνες»
18.05.26 , 16:39 Οι Clutch στο Floyd Live Music Venue, το Σάββατο 23 Μαΐου
18.05.26 , 16:21 Μάικλ Τζάκσον: Είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά, όταν ήταν παιδί
18.05.26 , 16:21 Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛΑΣ για το Final Four του μπάσκετ
18.05.26 , 16:07 Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
18.05.26 , 16:00 Το πρότυπο του girl boss μου χάρισε μία ωραιότατη υπερκόπωση
18.05.26 , 15:48 Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη
18.05.26 , 15:20 Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
18.05.26 , 15:19 MasterChef: Ποια μπριγάδα θα καθορίσει με τη νίκη της τις εξελίξεις;
18.05.26 , 15:11 Δρ. Κούκος: Συμπτώματα, διάγνωση και αντιμετώπιση ρήξης τενόντων στον ώμο
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Δέσποινα Βανδή: Έγινε νονά στη Βουλιαγμένη - Μαζί η κόρη της, Μελίνα
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Κοινό πάρτι γενεθλίων με matchy-matchy τούρτες
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω
Μπάρκα: Το πάρτι του γάμου, το νυφικό & οι προετοιμασίες από τις φίλες της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Τι λέει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος για τις «γουρούνες»
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος αβναφ'ερει χαρακτηριστικά: «Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων ATV, γνωστών και ως «γουρούνες», κρίνεται αναγκαίο η συζήτηση να βασιστεί σε πραγματικά δεδομένα, στην ισχύουσα νομοθεσία και στην ουσιαστική εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων δεν μπορεί να στηρίζεται σε γενικεύσεις, αποσπασματικές εντυπώσεις ή οριζόντιες απαγορεύσεις νόμιμων κατηγοριών οχημάτων.

Τα οχήματα ATV αποτελούν αναγνωρισμένη κατηγορία οχημάτων, τα οποία μπορούν να ταξινομούνται, να ασφαλίζονται και να κυκλοφορούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όπως κάθε όχημα που κινείται στο οδικό δίκτυο, έτσι και τα ATV
οφείλουν να κυκλοφορούν με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής επετηρίδας της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2025, στα οδικά τροχαία ατυχήματα καταγράφηκαν συνολικά 20.083 εμπλεκόμενα οχήματα.Από αυτά, 10.698 ήταν επιβατηγά Ι.Χ., 6.414 μοτοσυκλέτες, 356 μοτοποδήλατα, 46 οχήματα ATV και 26 τετράτροχα οχήματα.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, τα οχήματα ATV αντιστοιχούν περίπου στο 0,23% του συνόλου των εμπλεκόμενων οχημάτων σε τροχαία ατυχήματα. Ακόμη και αν συνυπολογιστεί η ευρύτερη κατηγορία των τετράτροχων οχημάτων, το σχετικό ποσοστό παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο. Συνεπώς, η πρόταση για καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων ATV δεν προκύπτει ως τεκμηριωμένη πολιτική οδικής ασφάλειας.

Αντιθέτως, εμφανίζεται ως μέτρο δυσανάλογο και ανεπαρκώς αιτιολογημένο σε σχέση με την πραγματική στατιστική εικόνα.Ιδιαίτερη σημασία  έχει ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν εμπλεκόμενα οχήματα σε τροχαία ατυχήματα και όχι οχήματα στα οποία αποδίδεται αυτομάτως υπαιτιότητα. Από την ίδια στατιστική εικόνα προκύπτει ότι το ζήτημα των ATV εμφανίζει κυρίως τοπικά και εποχικά χαρακτηριστικά, ιδίως σε τουριστικές περιοχές και κατά τους μήνες αυξημένης επισκεψιμότητας.

Αντίστοιχα, όπου παρατηρούνται παραβάσεις από επιχειρήσεις εκμίσθωσης, η απάντηση πρέπει να είναι ο ουσιαστικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων, όχι η συλλογική τιμωρία μιας ολόκληρης δραστηριότητας.Η οδική ασφάλεια επιτυγχάνεται με σταθερή αστυνόμευση, πραγματικά δεδομένα, τεκμηριωμένη πολιτική και ίση εφαρμογή του νόμου σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, με έμφαση στη χρήση ζώνης ή κράνους, στην αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, στον έλεγχο ταχύτητας και στην ενίσχυση της παρουσίας της Τροχαίας σε τουριστικές περιοχές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΟΥΡΟΥΝΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top