Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Κοινό Πάρτι Για Τα Γενέθλιά Τους!

Με κοινό πάρτι γενεθλίων αποφάσισαν να γιορτάσουν τα φετινά τους γενέθλια η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Το μοντέλο είχε τα γενέθλιά του την Τετάρτη 13 Μαΐου, ενώ η τραγουδίστρια γιόρτασε μία ημέρα αργότερα, την Πέμπτη 14 Μαΐου, με 10 χρόνια διαφορά. Έτσι, το απόγευμα της Κυριακής, χθες, επέλεξαν να τα γιορτάσουν από κοινού, οργανώνοντας ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το πάρτι έγινε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος είχε στηθεί κατάλληλα για τη βραδιά και οι καλεσμένοι του Δημήτρη και της Ρίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν φαγητό, να διασκεδάσουν με μουσική και να χορέψουν μέχρι αργά, σε ένα ζεστό και χαλαρό κλίμα.

Το πάρτι μάλιστα, δεν έμεινε κρυφό, καθώς τόσο το ζευγάρι όσο και οι φίλοι του ανέβασαν πολλές στιγμές της βραδιάς στα social media. Σε μία από τις αναρτήσεις, το ζευγάρι εμφανίζεται ιδιαίτερα εκδηλωτικό, ανταλλάσσοντας ένα τρυφερό φιλί λίγο πριν σβήσουν τις τούρτες των γενεθλίων τους. Είχαν matchy -matchy τούρτες σε ασημί και κόκκινο χρώμα, ενώ στον χώρο είχαν στήσει και photobooth για τις αναμνηστικές φωτογραφίες του πάρτι.

Η τραγουδίστρια και το γνωστό μοντέλο, αρχικά κρατούσαν τη σχέση τους κρυφή και απέφευγαν τόσο τις δημόσιες κοινές εξόδους όσο και τις συζητήσεις γύρω από τα προσωπικά τους. Κάτι το οποίο φαίνεται πως έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, αφού οι δυο τους βγαίνουν μαζί στην Αθήνα κανονικά, κάνουν ταξίδια και εξορμήσεις αλλά και αναρτήσεις από τρυφερές στιγμές της καθημερινότητάς τους.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του OPEN ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε αναφέρει για την προσωπική του ζωή: «Είναι όλα στο δρόμο τους. Αν είναι να γίνει κάτι, θα το δείξει η πορεία και ο χρόνος. Όταν βρίσκεσαι με κάποιον άλλο. Όταν είσαι μια χαρά, είσαι μια χαρά. Δεν μπορείς να πεις για πράγματα που θα γίνουν σε λίγους μήνες.

Με ποια σιγουριά να βγω με τους μεγάλους τίτλους ότι είμαι ερωτευμένος ή περιμένω παιδί κλπ; Ξέρω, είναι πικάντικες όλες αυτές οι επικεφαλίδες, θα πουλήσουν περισσότερο. Εγώ γιατί να το πω; Πρέπει να ορίσω το μέτρο, αλλά ο χρόνος δείχνει κάποιες καταστάσεις».