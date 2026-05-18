Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

18.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Μαΐου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ιουλίας, Φαεινής και Γαλατείας.

Κατάγονταν από την Άγκυρα της Γαλατίας, αφιερωμένες ολόψυχα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και ήταν από τις μεγαλύτερες υπηρέτριες και αθλήτριες της χριστιανικής πίστης. Προθυμότατες πάντοτε στα έργα του ελέους και της φιλανθρωπίας, συνεργάζονταν συγχρόνως στο να ελκύουν είδωλολάτρισσες στους κόλπους της Εκκλησίας.

Καταγγέλθηκαν για το έργο τους και αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα. Τότε παραδόθηκαν από τον άρχοντα Άγκυρας Θεότεκνο στους στρατιώτες για να τις διαφθείρουν. Επειδή όμως, χάριτι Θεού, διαφυλάχτηκαν αγνές, όλες τις έπνιξαν στα βάθη της εκεί λίμνης. Ο Θεόδοτος (βλέπε και 7 Ιουνίου), του οποίου η θεία ήταν μία από τις Άγιες εκείνες γυναίκες, η Τεκούσα, ανέσυρε τη νύκτα τα λείψανα τους και τα έθαψε. Ανακαλύφθηκε όμως και επειδή δεν θέλησε ν' αρνηθεί τον Χριστό, τον αποκεφάλισαν μετά από πολλά βασανιστήρια. Και τον κάνει ακόμα αξιέπαινο το γεγονός ότι, ήταν οικογενειάρχης και άφηνε πίσω του χήρα και ορφανά.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ιούλιος *
  • Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη*
  • Γαλάτεια, Γαλατία
  • Φαεινός
  • Φαεινή

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:12 και θα δύσει στις 20:30. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 19 λεπτά.

Σελήνη 1.8 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Εμβόλιο κατά του AIDS

Η 18η Μαΐου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Εμβόλιο κατά του AIDS το 1998 από την οργάνωση «Διεθνής Πρωτοβουλία για το Εμβόλιο κατά του AIDS» (IAVI) για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά της μάστιγας του AIDS.

Η ημερομηνία επιλέχθηκε σε ανάμνηση της ομιλίας του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, στο πανεπιστήμιο Μόργκαν (18 Μαΐου 1997), ο οποίος είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά του AIDS εντός μιας δεκαετίας. Παρά τις όποιες προσπάθειες, το εμβόλιο κατά του AIDS εξακολουθεί να αποτελεί  ζητούμενο.

