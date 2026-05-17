Αύριο, Δευτέρα 18/5, αναμένεται να μεταβεί στον Άρειο Πάγο η Μαρία Καρυστιανού, προχωρώντας στις απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα και δίνοντας ουσιαστικά το σήμα εκκίνησης για το πολιτικό της εγχείρημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ίδια είχε ήδη προαναγγείλει την κίνησή της, ενώ σήμερα φίλοι και στελέχη που τη στηρίζουν υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία συνεργατών της, με ορισμένους να κάνουν και live μετάδοση μέσω κοινωνικών δικτύων.

Η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ευχαρίστησε όσους προσήλθαν και στήριξαν την προσπάθεια, κάνοντας λόγο για τη δημιουργία «μιας καλής και σωστής ιστορίας».

Στο πλευρό της, όπως έχει γίνει γνωστό, αναμένεται να συμπορευθεί και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ενισχύοντας το νέο πολιτικό σχήμα που βρίσκεται σε φάση συγκρότησης.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δημόσια αναφορά στο εγχείρημα είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα, μέσα από βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο εμφανιζόταν ένα λευκό περιστέρι να κρατά στο ράμφος του κλαδί ελιάς, συμβολίζοντας – σύμφωνα με τους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας – ένα μήνυμα ειρήνης και νέας αρχής.

Η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα αναμένεται να γίνει στις 21 Μαΐου.