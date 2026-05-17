Σε απόλυτο διπλωματικό και στρατιωτικό αδιέξοδο βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, αυξάνοντας την ανησυχία για μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον απάντησε με πέντε ιδιαίτερα σκληρούς όρους στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι ΗΠΑ φέρονται να ζητούν να μην υπάρξει καμία αποζημίωση προς το Ιράν, τη μεταφορά 400 κιλών ουρανίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη λειτουργία μόνο ενός πυρηνικού σταθμού στο ιρανικό έδαφος, την αποδέσμευση έως και του 25% των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την παύση των εχθροπραξιών αποκλειστικά μέσω διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη θέτει τις δικές της «κόκκινες γραμμές», ζητώντας άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων, κυρίως στον Λίβανο, πλήρη άρση των κυρώσεων, αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και αναγνώριση της κυριαρχίας της στα Στενά του Ορμούζ.

Οι όροι που θέτουν οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο άμεσης διπλωματικής λύσης και εντείνει τους φόβους για μια νέα περίοδο αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς το ενδεχόμενο αποτυχίας της διπλωματίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν νέο καταστροφικό κύκλο συγκρούσεων στην περιοχή.