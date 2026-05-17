Μέση Ανατολή: Σε πλήρη αντιδιαστολή οι όροι Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

O εφιάλτης μίας νέα κλιμάκωσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 22:39 Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (17/5): Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ!
17.05.26 , 21:57 Ανατροπή σε υπόθεση βιασμού – Δικαιώθηκε γνωστός ηθοποιός
17.05.26 , 20:52 Μέση Ανατολή: Σε πλήρη αντιδιαστολή οι όροι Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
17.05.26 , 20:19 Επίθεση με drones κοντά σε πυρηνικό σταθμό στα Εμιράτα
17.05.26 , 20:11 Η παίκτρια με το παράξενο όνομα που ήρθε να παίξει στο Lingo!
17.05.26 , 20:00 Lingo: Ούτε ο Νίκος Μουτσινάς περίμενε αυτήν την ανατροπή!
17.05.26 , 20:00 VW Bulli: Δοκιμασία 20.000 χλιομέτρων για τα ιστορικά μοντέλα
17.05.26 , 19:38 Ρόδος: Νεκρές μάνα και κόρη σε σφοδρό τροχαίο στην περιοχή Αφάντου
17.05.26 , 19:19 Τραγωδία στο Πέραμα: Νεκρός σε τροχαίο οδηγός μοτοσικλέτας
17.05.26 , 18:41 Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα
17.05.26 , 18:00 Baduanjin: Η αρχαία κινεζική άσκηση που μειώνει την αρτηριακή πίεση
17.05.26 , 18:00 Chios -Kythira Pass: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για τα vouchers 300 & 250 ευρώ
17.05.26 , 17:57 Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη κι έρχεται αφρικανικός αντικυκλώνας
17.05.26 , 17:29 Μετά την ΑΕΛ υποβιβάστηκε και ο Πανσερραϊκός
17.05.26 , 17:18 Θλίψη στην Κοζάνη: Βρέθηκε η σορός του 78χρονου που αγνοούνταν επί μέρες
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη κι έρχεται αφρικανικός αντικυκλώνας
Σκότωσαν τη 2χρονη κόρη τους αφού πρώτα την κρατούσαν σε φέρετρο
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
MeToo: Ανατροπή σε υπόθεση βιασμού – Δικαιώθηκε γνωστός ηθοποιός
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 17/5

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε διπλωματικό και στρατιωτικό αδιέξοδο, με ΗΠΑ και Ιράν αμετακίνητους.
  • Οι ΗΠΑ προτείνουν σκληρούς όρους, όπως μεταφορά 400 κιλών ουρανίου και λειτουργία ενός πυρηνικού σταθμού.
  • Η Τεχεράνη ζητά τερματισμό συγκρούσεων, πλήρη άρση κυρώσεων και αναγνώριση της κυριαρχίας της στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι αντίθετοι όροι των δύο πλευρών απομακρύνουν τη διπλωματική λύση και εντείνουν την αστάθεια στην περιοχή.
  • Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με ανησυχία για πιθανές νέες συγκρούσεις.

Σε απόλυτο διπλωματικό και στρατιωτικό αδιέξοδο βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, αυξάνοντας την ανησυχία για μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή.

Επίθεση με drones κοντά σε πυρηνικό σταθμό στα Εμιράτα

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον απάντησε με πέντε ιδιαίτερα σκληρούς όρους στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι ΗΠΑ φέρονται να ζητούν να μην υπάρξει καμία αποζημίωση προς το Ιράν, τη μεταφορά 400 κιλών ουρανίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη λειτουργία μόνο ενός πυρηνικού σταθμού στο ιρανικό έδαφος, την αποδέσμευση έως και του 25% των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την παύση των εχθροπραξιών αποκλειστικά μέσω διαπραγματεύσεων.

ΗΠΑ

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη θέτει τις δικές της «κόκκινες γραμμές», ζητώντας άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων, κυρίως στον Λίβανο, πλήρη άρση των κυρώσεων, αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και αναγνώριση της κυριαρχίας της στα Στενά του Ορμούζ.

ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Οι όροι που θέτουν οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο άμεσης διπλωματικής λύσης και εντείνει τους φόβους για μια νέα περίοδο αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς το ενδεχόμενο αποτυχίας της διπλωματίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν νέο καταστροφικό κύκλο συγκρούσεων στην περιοχή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
 |
ΤΕΧΕΡΑΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top