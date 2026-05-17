Μια ξεχωριστή γιορτή γεμάτη μουσική, χαμόγελα και συγκίνηση χάρισε το Piano City Athens στα παιδιά και τις οικογένειες που φιλοξενούνται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ».

Εκεί όπου η δύναμη και η ελπίδα πρωταγωνιστούν καθημερινά, οι μελωδίες του πιάνου και το γέλιο των παιδιών δημιούργησαν στιγμές ανεμελιάς και αισιοδοξίας, αποδεικνύοντας πως η τέχνη μπορεί να φωτίσει ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές.

«Απόψε ο Καραγκιόζης παίζει πιάνο», ακούστηκε στην έναρξη της παράστασης, που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.

Οι παιδικές φωνές και τα χαρούμενα βλέμματα γέμισαν τον χώρο, ενώ οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά την Ογκολογική Μονάδα για τη φιλοξενία και τη διαρκή προσφορά της.

«Σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής, μια ημέρα χαράς. Ευχαριστούμε το Piano City Athens που για άλλη μια χρονιά βρίσκεται μαζί μας και στηρίζει το έργο του νοσοκομείου και της ΕΛΠΙΔΑΣ», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Στην παράσταση, η Βεζυροπούλα επιστρέφει από τις σπουδές της στο εξωτερικό και ζητά από τον Πασά να διοργανώσει ένα μεγαλοπρεπές κονσέρτο στο Σεράι. Ο Καραγκιόζης βλέπει την ευκαιρία να βοηθήσει την οικογένειά του, σε μια ξεκαρδιστική κωμωδία γεμάτη μουσική από το πιάνο του Χάρη Σολωμού και χιούμορ για όλη την οικογένεια.

Το Piano City Athens, το πρώτο φεστιβάλ που «απλώνεται» κυριολεκτικά σε όλη την πόλη, φέρνει τη μουσική κοντά στους ανθρώπους μέσα από δράσεις σε πλατείες, πάρκα, μουσεία, σπίτια και απρόβλεπτους χώρους, μεταφέροντας το μήνυμα πως η μουσική ενώνει, συγκινεί και προσφέρει δύναμη ψυχής.

«Εμείς κάνουμε μια μικρή προσπάθεια. Τη μεγάλη προσπάθεια την κάνουν τα παιδιά, οι γονείς τους, οι νοσηλευτές και ο σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ», ανέφεραν οι διοργανωτές.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Motor Oil Hellas.