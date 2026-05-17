Γιορτή στην ογκολογική μονάδα παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ»

To Piano City Athens έδωσε χαρά στα παιδιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 17:15 Ανακαινίζω 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και ποιοι παίρνουν έως 36.000€
17.05.26 , 16:57 Γιορτή στην ογκολογική μονάδα παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ»
17.05.26 , 16:44 Akylas: Η συγκίνηση on camera κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα
17.05.26 , 16:10 Βασίλης Μηλιώνης: Το ευτράπελο που του συνέβη στη μέση του πουθενά
17.05.26 , 16:00 Η «γενιά-σάντουϊτς» φροντίζει ταυτόχρονα παιδιά και άρρωστους γονείς
17.05.26 , 15:52 Eurovision: Με χειροκροτήματα η αναχώρηση του Akyla από τη Βιέννη
17.05.26 , 15:03 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 18/5/2026 - 24/5/2026
17.05.26 , 14:50 Μητσοτάκης: «Εκλογές το 2027 - Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030»
17.05.26 , 14:27 Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων
17.05.26 , 14:24 Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
17.05.26 , 13:47 Σκότωσαν τη 2χρονη κόρη τους αφού πρώτα την κρατούσαν σε φέρετρο
17.05.26 , 13:00 Το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία
17.05.26 , 12:42 Προαγωγικές εξετάσεις: Ξεκινούν τη Δευτέρα στα Λύκεια
17.05.26 , 12:29 Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Ακρωτηριάστηκαν δύο άνθρωποι
17.05.26 , 12:00 Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη κι έρχεται αφρικανικός αντικυκλώνας
Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
Σκότωσαν τη 2χρονη κόρη τους αφού πρώτα την κρατούσαν σε φέρετρο
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη κι έρχεται αφρικανικός αντικυκλώνας
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Αυτός είναι ο λόγος που η Αυστραλία συμμετέχει στη Eurovision
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του Star 17/5

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γιορτή στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ» με μουσική και χαρά από το Piano City Athens.
  • Η εκδήλωση προσέφερε στιγμές ανεμελιάς και αισιοδοξίας στα παιδιά και τις οικογένειές τους.
  • Η παράσταση περιλάμβανε κωμωδία με τον Καραγκιόζη και μουσική από τον Χάρη Σολωμού.
  • Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν την Ογκολογική Μονάδα και τόνισαν τη σημασία της μουσικής για την ψυχική δύναμη.
  • Η δράση υποστηρίχθηκε από την Motor Oil Hellas.

Μια ξεχωριστή γιορτή γεμάτη μουσική, χαμόγελα και συγκίνηση χάρισε το Piano City Athens στα παιδιά και τις οικογένειες που φιλοξενούνται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ».

Εκεί όπου η δύναμη και η ελπίδα πρωταγωνιστούν καθημερινά, οι μελωδίες του πιάνου και το γέλιο των παιδιών δημιούργησαν στιγμές ανεμελιάς και αισιοδοξίας, αποδεικνύοντας πως η τέχνη μπορεί να φωτίσει ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές.

«Απόψε ο Καραγκιόζης παίζει πιάνο», ακούστηκε στην έναρξη της παράστασης, που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.

Οι παιδικές φωνές και τα χαρούμενα βλέμματα γέμισαν τον χώρο, ενώ οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά την Ογκολογική Μονάδα για τη φιλοξενία και τη διαρκή προσφορά της.

μαριαννα β βαρδινογιαννη

«Σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής, μια ημέρα χαράς. Ευχαριστούμε το Piano City Athens που για άλλη μια χρονιά βρίσκεται μαζί μας και στηρίζει το έργο του νοσοκομείου και της ΕΛΠΙΔΑΣ», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Στην παράσταση, η Βεζυροπούλα επιστρέφει από τις σπουδές της στο εξωτερικό και ζητά από τον Πασά να διοργανώσει ένα μεγαλοπρεπές κονσέρτο στο Σεράι. Ο Καραγκιόζης βλέπει την ευκαιρία να βοηθήσει την οικογένειά του, σε μια ξεκαρδιστική κωμωδία γεμάτη μουσική από το πιάνο του Χάρη Σολωμού και χιούμορ για όλη την οικογένεια.

Το Piano City Athens, το πρώτο φεστιβάλ που «απλώνεται» κυριολεκτικά σε όλη την πόλη, φέρνει τη μουσική κοντά στους ανθρώπους μέσα από δράσεις σε πλατείες, πάρκα, μουσεία, σπίτια και απρόβλεπτους χώρους, μεταφέροντας το μήνυμα πως η μουσική ενώνει, συγκινεί και προσφέρει δύναμη ψυχής.

«Εμείς κάνουμε μια μικρή προσπάθεια. Τη μεγάλη προσπάθεια την κάνουν τα παιδιά, οι γονείς τους, οι νοσηλευτές και ο σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ», ανέφεραν οι διοργανωτές.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Motor Oil Hellas.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PIANO CITY ATHENS
 |
ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
 |
ΕΛΠΙΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top