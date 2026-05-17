Δεν υπάρχει «καλή στιγμή» να βλέπεις τους γονείς σου να υποχωρούν μπροστά στην ασθένεια

Ένα πρωί, καθώς έπινα καφέ με μια φίλη, χτύπησε το τηλέφωνό μου δύο φορές σχεδόν ταυτόχρονα. Στην πρώτη κλήση, η φροντίστρια της μητέρας μου μού είπε ότι η μαμά είχε καταλήξει στα επείγοντα και έκανε εμετούς όλη νύχτα.

Στη δεύτερη γραμμή, η σχολική νοσηλεύτρια ανακοίνωσε ότι η κόρη μου μόλις είχε λιποθυμήσει και αμέσως μετά έκανε μια μικρή κρίση. Δεν είχε πάει καν 9 το πρωί.

Ως ανύπαντρη μητέρα δύο κοριτσιών και κόρη μιας γυναίκας με Πάρκινσον, έχω εκπαιδευτεί να λειτουργώ μέσα σε τέτοιους συναγερμούς. Πριν ολοκληρώσει η νοσηλεύτρια, γύρισα στη φίλη μου και είπα με τα χείλη μόνο: «Γίνεται χαμός». Έπειτα έτρεξα στο αυτοκίνητο και κατάπια δύο παυσίπονα.

Από τα πρώτα μου 20, μπαινοβγαίνω σε ΜΕΘ και ΤΕΠ για τους γονείς μου. Ο πατέρας μου πέθανε από λευχαιμία πριν από οκτώ χρόνια, ενώ η μητέρα μου, πέρα από το Πάρκινσον, παλεύει κατά διαστήματα με βαριά κατάθλιψη.

Την ίδια ώρα μεγαλώνω δύο κόρες που είναι επιρρεπείς σε αγγειοπαρασυμπαθητική συγκοπή. Η λέξη «λιποθυμία» ακούγεται σχεδόν ρομαντική, σαν μια βικτωριανή φιγούρα που σωριάζεται σε μια σεζλόνγκ. Αυτό που συμβαίνει στα δικά μου παιδιά είναι πιο ωμό: μελανιάζουν, τα άκρα τους τινάζονται, κι άλλοτε υπάρχει αφρός ή ενούρηση.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου