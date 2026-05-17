Ξεκινούν αύριο Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα Λύκεια της χώρας.
Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ και Β΄ Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Μάλιστα μέχρι τις 19 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα.
Όσον αφορά στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο, αλλά θα τελειώσουν στις 25 Μαΐου, καθώς μετά ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η 27η Μαΐου.
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.
Πότε ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις στα Γυμνάσια
Όσον αφορά στα Γυμνάσια, τα μαθήματα θα τελειώσουν την Παρασκευή 27 Μαΐου και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου.
Πότε κλείνουν δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
Τέλος τα μαθήματα για τους μαθητές των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.