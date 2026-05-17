Προαγωγικές εξετάσεις: Ξεκινούν τη Δευτέρα στα Λύκεια

Πότε κλείνουν τα σχολεία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 13:00 Το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία
17.05.26 , 12:42 Προαγωγικές εξετάσεις: Ξεκινούν τη Δευτέρα στα Λύκεια
17.05.26 , 12:29 Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Ακρωτηριάστηκαν δύο άνθρωποι
17.05.26 , 12:00 Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη κι έρχεται αφρικανικός αντικυκλώνας
17.05.26 , 11:49 Αυτός είναι ο λόγος που η Αυστραλία συμμετέχει στη Eurovision
17.05.26 , 11:31 Eurovision 2026: Οι χώρες που ψήφισαν τον Akyla και το Ferto
17.05.26 , 11:29 Άγιοι Ανάργυροι: Υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που ζούσαν στην τρώγλη
17.05.26 , 10:37 1% Club: Καλεσμένοι η Κατερίνα Γερονικολού και ο Δημήτρης Κουρούμπαλης
17.05.26 , 10:25 Akylas: «Στεναχωρήθηκα, δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν»
17.05.26 , 10:01 Traction: Ο Βασίλης Μηλιώνης συναντά το νέο HYUNDAI i20 σε ένα road trip
17.05.26 , 10:00 Τέσσερις συνταγές με λαχταριστές πίτσες για όλα τα γούστα
17.05.26 , 09:42 Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
17.05.26 , 09:05 Τest drive: Δοκιμάζουμε το νέο Changan Deepal S05 272 PS Panorama
17.05.26 , 09:03 Βίκυ Μοσχολιού: Από κορδελιάστρα στα 13 της... σπουδαία ερμηνεύτρια!
17.05.26 , 09:02 Eurovision: «Είναι απίστευτο, σ’ αυτό το ταξίδι έμεινα στη σωστή πλευρά»
Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Eurovision 2026: Οι χώρες που ψήφισαν τον Akyla και το Ferto
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Η προετοιμασία των παιδιών για της Πανελλαδικές - Τι πρέπει να γνωρίζουν - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
  • Προαγωγικές εξετάσεις Α΄ και Β΄ Λυκείου: 18 Μαΐου - 12 Ιουνίου, αποτελέσματα έως 19 Ιουνίου.
  • Απολυτήριες εξετάσεις Γ΄ Λυκείου: 18 Μαΐου - 25 Μαΐου, αποτελέσματα έως 27 Μαΐου.
  • Πανελλαδικές εξετάσεις: αρχίζουν 29 Μαΐου για Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για Επαγγελματικά.
  • Γυμνάσια: προαγωγικές εξετάσεις 2 - 15 Ιουνίου, μαθήματα τελειώνουν 27 Μαΐου.

Ξεκινούν αύριο Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα Λύκεια της χώρας. 

Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ και Β΄ Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Μάλιστα μέχρι τις 19 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα. 

Πανελλήνιες 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Πότε τελειώνουν τα μαθήματα

Όσον αφορά στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο, αλλά θα τελειώσουν στις 25 Μαΐου, καθώς μετά ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η 27η Μαΐου. 

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Πανελλήνιες: Συμβουλές από ειδικούς υγείας για τη διαχείριση του άγχους

Πότε ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις στα Γυμνάσια

Όσον αφορά στα Γυμνάσια, τα μαθήματα θα τελειώσουν την Παρασκευή 27 Μαΐου και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου. 

Εθνικό Απολυτήριο: Τι θα ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πότε κλείνουν δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Τέλος τα μαθήματα για τους μαθητές των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΛΥΚΕΙΟ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top