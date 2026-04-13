Πανελλήνιες 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Πότε τελειώνουν τα μαθήματα

  • Η λήξη μαθημάτων στα λύκεια είναι στις 15 Μαΐου 2026 και στα γυμνάσια στις 27 Μαΐου 2026.
  • Οι Πανελλαδικές εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου 2026 για Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου 2026 για Επαγγελματικά Λύκεια.
  • Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια θα διεξαχθούν από 18 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2026.
  • Τα δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείνουν στις 15 Ιουνίου 2026.
  • Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων για ΕΠΑΛ θα γίνουν από 16 έως 25 Ιουνίου 2026.

Καθώς απομένουν λίγες εβδομάδες για τη λήξη της σχολικής χρονιάς σε γυμνάσια και λύκεια, μαθητές και μαθήτριες μπαίνουν στην τελική ευθεία πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς στα λύκεια θα «χτυπήσει» στις 15 Μαΐου 2026 και στα γυμνάσια στις 27 Μαΐου, ενώ οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά στα λύκεια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων των λυκείων έχει οριστεί η 15η Μαΐου. Έτσι, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Για τους μαθητές της Γ' λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 18-25 Μαΐου 2026, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την 27η Μαΐου 2025.

Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η 27η Μαΐου και έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στο διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025.

Τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα λήξει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, τη 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά ('Αλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.
 

