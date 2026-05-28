Βίντεο: Πρώην αντιδήμαρχος κατηγορείται ότι σκότωσε νεογέννητο γατάκι

Μάρτυρες τον κατηγορούν ότι το στραγγάλισε και το πέταξε σε τοίχο

28.05.26 , 14:30 Βίντεο: Πρώην αντιδήμαρχος κατηγορείται ότι σκότωσε νεογέννητο γατάκι
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρώην αντιδήμαρχος στην Κρήτη κατηγορείται για κακοποίηση ζώου, μετά από βίντεο που τον δείχνει να χτυπάει νεογέννητο γατάκι στον τοίχο.
  • Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι το γατάκι ήταν ήδη νεκρό όταν το βρήκε και το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
  • Δύο αυτόπτες μάρτυρες κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 77χρονο άνδρα.
  • Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένονται οι διαδικασίες της δίκης.
  • Το βίντεο που βρέθηκε αποδεικνύει τους ψευδείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου.

Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει πρώην αντιδήμαρχο στην Κρήτη να χτυπάει ένα νεογέννητο γατάκι πάνω σε τοίχο, προκαλώντας του το θάνατο. 

Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενα του πρώην δημοτικού παράγοντα, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως το ζώο όταν το βρήκε ήταν ήδη νεκρό και το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. 

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν δύο περαστικοί φέρονται να έγιναν αυτόπτες μάρτυρες και προχώρησαν σε καταγγελία στην αστυνομία. 

Στελέχη του τμήματος Αστυνομίας Ζώων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον εβδομηνταεφτάχρονο. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματική κακοποίηση ζώου, ενώ εν αναμονή του προσδιορισμού της δίκης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. 

«Όταν λάβαμε γνώση της δικογραφίας διαπιστώσαμε ότι ουσιαστικά για εμάς ήταν ελλιπής η δικογραφία σε σχέση με τις μαρτυρικές καταθέσεις αυτών των μαρτύρων, μπήκαμε στη διαδικασία για να συλλέξουμε βίντεο από παρακείμενα καταστήματα. Ευτυχώς για εμάς βρήκαμε αυτό το βίντεο. Δυστυχώς το βρήκαμε μετά την απολογία και την υποβολή των περιοριστικών όρων από τον ανακριτή. Παρ' όλα αυτά, αυτό το βίντεο, προσκομίστηκε και εγχειρίστηκε στην κυρία ανακρίτρια. Η ιστορία που είχε ουσιαστικά ειπωθεί από την πλευρά του κατηγορουμένου ότι το βρήκε νεκρό και ότι το περισυνέλλεξε για να το πετάξει σε κάδο είναι ένα ψέμα», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο Μίνως Αποστολάκης, δικηγόρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας. 

Αυτόπτης μάρτυρας τον είδε να κρατάει το γατάκι, να κάνει κάτι με το χέρι του, σαν να το στραγγαλίζει και να το πηγαίνει στον κάδο. Επενέβη και τον ρώτησε τι έκανε στο γατάκι και τότε εκείνος αρνήθηκε ότι κρατούσε το ζώο στα χέρια του. 

Ωστόσο το βίντεο που βρέθηκε αποδεικνύει τους ψευδείς ισχυρισμούς του. 

