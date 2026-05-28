Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10

Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 09:28 Αττικόν: Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο
28.05.26 , 09:28 Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
28.05.26 , 09:26 Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
28.05.26 , 09:24 Σιανίδης για Μαστροκώστα: «Όλοι και όλα για σένα, αλλά χωρίς εσένα»
28.05.26 , 09:23 Αυτός θα είναι ο καιρός του Αγίου Πνεύματος: Ζέστη, συννεφιά και μπόρες
28.05.26 , 09:10 Η Honda γιορτάζει τα 25 χρόνια του SH125i με...γλυπτική
28.05.26 , 09:06 ΗΠΑ: Πυροβόλησε τον σύζυγό της, σκότωσε τα παιδιά τους & αυτοκτόνησε
28.05.26 , 09:03 Γιώργος Λιάγκας: Η ηλικία, οι σπουδές και η δουλειά ως πιανίστας
28.05.26 , 08:58 Στο κόκκινο οι σχέσεις Ιράν – ΗΠΑ: Ανταλλαγή επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ
28.05.26 , 08:45 Ράντου για Μαστροκώστα: «Όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη...»
28.05.26 , 08:43 Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
28.05.26 , 08:25 Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
28.05.26 , 08:06 Ιωάννα Τούνη: «Χρόνια πολλά στον πιο απίθανο άντρα»
28.05.26 , 08:00 Πατήσια: Βίντεο από την αιματηρή επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας
28.05.26 , 07:31 Κερατσίνι: Μηχανάκι delivery παρέσυρε 14χρονη
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
MasterChef 2026: Έδωσε ο Χρήστος τη νίκη στην μπριγάδα του;
Γωγώ Μαστροκώστα: Αβάσταχτος πόνος στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Αντωνά για Λιάγκα: «Τον αγαπώ - τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Μαρία Καλάβρια: Έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η super cute φωτογραφία του γιου του που πόσταρε
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η audition του Πέτρου Ελευθεριάδη στο MasterChef 10

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Ελευθεριάδης, 24 ετών από την Κύπρο, κέρδισε το έπαθλο των 20.000 ευρώ στο MasterChef 10, γινόμενος ο νεότερος νικητής στην ιστορία του διαγωνισμού.
  • Εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νέων Μαγείρων στην Ινδία, κατατάσσοντας στους top 20 chefs του κόσμου.
  • Έχει σπουδάσει μαγειρική και ζαχαροπλαστική στη Θεσσαλονίκη και έχει εργαστεί σε fine dining εστιατόρια.
  • Στην audition του MasterChef, παρουσίασε ένα πιάτο με φιλέτο μυλοκόπι και σπαγγέτι κολοκυθιού, κερδίζοντας την έγκριση των κριτών.
  • Η οικογένεια και η σύντροφός του τον στήριξαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τη μικρή του αδελφή να τον αποκαλεί 'τον καλύτερο μάγειρα'.

Ο Πέτρος Ελευθεριάδης είναι 24 χρόνων, κατάγεται από την Κύπρο και στη Silver Week του MasterChef 10 στέφθηκε νικητής, κερδίζοντας το έπαθλο των 20.000 ευρώ. Πρόκειται για τον νεότερο παίκτη που καταφέρνει να κερδίσει το συγκεκριμένο έπαθλο την ιστορία του διαγωνισμού!

MasterChef 2026: Πέτρος vs Χρήστος - Ποιος κέρδισε τη Silver Week ;

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος, εμφανώς συγκινημένος, αφιέρωσε τη νίκη στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που τον στηρίζουν.

Ο Πέτρος Ελευθεριάδης

Ο Πέτρος Ελευθεριάδης

Γνωρίζοντας τον Πέτρο Ελευθεριάδη - Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

  • Ο Πέτρος-Ιωάννης Ελευθεριάδης είναι 24 ετών, κατάγεται από τη Λάρνακα της Κύπρου και το τελευταίο διάστημα ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη
  • Από μικρός κατάλαβε πως ήθελε να ασχοληθεί με κάτι δημιουργικό
  • Έτσι αποφάσισε να κάνει σπουδές πάνω στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, τις οποίες και ολοκλήρωσε στη Θεσσαλονίκη
  • Έχει εργαστεί πάνω στη fine dining κουζίνα σε διάφορα ελληνικά εστιατόρια, «χτίζοντας» έτσι βήμα-βήμα την επαγγελματική του πορεία στον απαιτητικό κόσμο της γαστρονομίας

Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10

  • Ένας από τους λόγους που αποφάσισε να ασχοληθεί η μαγειρική, εκτός του ότι αρέσκεται στο να δοκιμάζει τις αντοχές του στην πίεση της κουζίνας, είναι η δημιουργία νέων γεύσεων στηριζόμενη στη φαντασία, παρομοιάζοντάς τη μαγειρική με τη ζωγραφική: «Παίζεις με χρώματα, παίζεις με υφές, γεύσεις, εντάσεις, είναι κάτι πολύ δημιουργικό»
  • Χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως ανταγωνιστικό και παρορμητικό και ταυτόχρονα ήρεμο και ευδιάθετο, ενώ όπως αποκάλυψε στη μαγειρική βρήκε τον δικό του τρόπο έκφρασης

 

@masterchefgr Με τραγουδιστική, κινηματογραφική και λίγο "καταστροφική χροιά" δημιουργούνται τα σωστά τα challenge! Take notes!✍️​ #MasterChefGR #StarChannelTV @Star Channel ♬ original sound - MasterChef GR

 

  • Του αρέσει πολύ η ζωγραφική, σχεδιάζει τατουάζ, ενώ παλαιότερα ασχολούταν με την ενόργανη γυμναστική και την κολύμβηση
  • Ο Πέτρος Ελευθεριάδης εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νέων Μαγείρων στην Ινδία, κατακτώντας μία θέση στους top 20 chefs του κόσμου. Εκεί ο 24χρονος Κύπριος μάγειρας αξιολογήθηκε σε κοπές, σε δημιουργίες με αβγά, σε vegetarian εστιατορικό πιάτο, σε fine dining αλλά και σε κλασικά γαλλικά γλυκά, όπως crepe soufflé a l’orange και paris brest. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος γι' αυτή την εμπειρία του: «Πρόκειται για μία εμπειρία ζωής, στην Ολυμπιάδα Νέων Μαγείρων έζησα πράγματα που δεν περίμενα ποτέ, ταξίδεψα, γνώρισα νέους συναδέλφους από όλο τον κόσμο και έγινα καλύτερος στη δουλειά μου»

  • Στο MasterChef 10, ο Πέτρος Ελευθεριάδης είναι έτοιμος να ξεπεράσει τα όριά του, καθώς ο ανταγωνισμός δεν τον πτοεί, γιατί έχει πίστη στις γνώσεις και στις δυνατότητές του.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SkalaTimes (@skalatimes)

Στην πρώτη audition κατά την οποία ο Πέτρος διαγωνίστηκε για να πάρει τη λευκή ποδιά και μία θέση στο MasterChef 10, μαγείρεψε και παρουσίασε στους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλοένα πιάτο με φιλέτο μυλοκόπι και σπαγγέτι από κολοκυθάκια, το οποίο συνδύαζε γεύση, τεχνική, ισορροπία και καθαρά αρώματα.

Το πιάτο του Πέτρου Ελευθεριάδη στην πρώτη audition του MasterChef 10

Το πιάτο του Πέτρου Ελευθεριάδη στην πρώτη audition του MasterChef 10

Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10

Στο πλευρό του Πέτρου βρέθηκαν η οικογένειά του και η σύντροφός του, στηρίζοντάς τον σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η δήλωση της μικρής του αδελφής, η οποία είπε στην κάμερα: «Ο αδελφός μου είναι ο καλύτερος μάγειρας και τον λατρεύω».

Το αποτέλεσμα του πιάτου του Πέτρου ήταν άρτιο, με τους κριτές να αναγνωρίζουν τη μαγειρική του ωριμότητα και να του χαρίζουν το πολυπόθητο «ναι», ανοίγοντάς του τον δρόμο για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
MASTERCHEF
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top