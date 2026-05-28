Ο Πέτρος Ελευθεριάδης είναι 24 χρόνων, κατάγεται από την Κύπρο και στη Silver Week του MasterChef 10 στέφθηκε νικητής, κερδίζοντας το έπαθλο των 20.000 ευρώ. Πρόκειται για τον νεότερο παίκτη που καταφέρνει να κερδίσει το συγκεκριμένο έπαθλο την ιστορία του διαγωνισμού!

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος, εμφανώς συγκινημένος, αφιέρωσε τη νίκη στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που τον στηρίζουν.

Γνωρίζοντας τον Πέτρο Ελευθεριάδη - Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

Ο Πέτρος-Ιωάννης Ελευθεριάδης είναι 24 ετών, κατάγεται από τη Λάρνακα της Κύπρου και το τελευταίο διάστημα ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη

Από μικρός κατάλαβε πως ήθελε να ασχοληθεί με κάτι δημιουργικό

Έτσι αποφάσισε να κάνει σπουδές πάνω στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, τις οποίες και ολοκλήρωσε στη Θεσσαλονίκη

Έχει εργαστεί πάνω στη fine dining κουζίνα σε διάφορα ελληνικά εστιατόρια, «χτίζοντας» έτσι βήμα-βήμα την επαγγελματική του πορεία στον απαιτητικό κόσμο της γαστρονομίας

Ένας από τους λόγους που αποφάσισε να ασχοληθεί η μαγειρική, εκτός του ότι αρέσκεται στο να δοκιμάζει τις αντοχές του στην πίεση της κουζίνας, είναι η δημιουργία νέων γεύσεων στηριζόμενη στη φαντασία, παρομοιάζοντάς τη μαγειρική με τη ζωγραφική: «Παίζεις με χρώματα, παίζεις με υφές, γεύσεις, εντάσεις, είναι κάτι πολύ δημιουργικό»

Χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως ανταγωνιστικό και παρορμητικό και ταυτόχρονα ήρεμο και ευδιάθετο, ενώ όπως αποκάλυψε στη μαγειρική βρήκε τον δικό του τρόπο έκφρασης

Του αρέσει πολύ η ζωγραφική, σχεδιάζει τατουάζ, ενώ παλαιότερα ασχολούταν με την ενόργανη γυμναστική και την κολύμβηση

Ο Πέτρος Ελευθεριάδης εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νέων Μαγείρων στην Ινδία, κατακτώντας μία θέση στους top 20 chefs του κόσμου. Εκεί ο 24χρονος Κύπριος μάγειρας αξιολογήθηκε σε κοπές, σε δημιουργίες με αβγά, σε vegetarian εστιατορικό πιάτο, σε fine dining αλλά και σε κλασικά γαλλικά γλυκά, όπως crepe soufflé a l’orange και paris brest. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος γι' αυτή την εμπειρία του: «Πρόκειται για μία εμπειρία ζωής, στην Ολυμπιάδα Νέων Μαγείρων έζησα πράγματα που δεν περίμενα ποτέ, ταξίδεψα, γνώρισα νέους συναδέλφους από όλο τον κόσμο και έγινα καλύτερος στη δουλειά μου»

Στο MasterChef 10, ο Πέτρος Ελευθεριάδης είναι έτοιμος να ξεπεράσει τα όριά του, καθώς ο ανταγωνισμός δεν τον πτοεί, γιατί έχει πίστη στις γνώσεις και στις δυνατότητές του.

Στην πρώτη audition κατά την οποία ο Πέτρος διαγωνίστηκε για να πάρει τη λευκή ποδιά και μία θέση στο MasterChef 10, μαγείρεψε και παρουσίασε στους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ένα πιάτο με φιλέτο μυλοκόπι και σπαγγέτι από κολοκυθάκια, το οποίο συνδύαζε γεύση, τεχνική, ισορροπία και καθαρά αρώματα.

Το πιάτο του Πέτρου Ελευθεριάδη στην πρώτη audition του MasterChef 10

Στο πλευρό του Πέτρου βρέθηκαν η οικογένειά του και η σύντροφός του, στηρίζοντάς τον σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η δήλωση της μικρής του αδελφής, η οποία είπε στην κάμερα: «Ο αδελφός μου είναι ο καλύτερος μάγειρας και τον λατρεύω».

Το αποτέλεσμα του πιάτου του Πέτρου ήταν άρτιο, με τους κριτές να αναγνωρίζουν τη μαγειρική του ωριμότητα και να του χαρίζουν το πολυπόθητο «ναι», ανοίγοντάς του τον δρόμο για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

