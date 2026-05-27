Πατήσια: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ιδιοκτήτη καταστήματος

Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη - Αναζητείται άλλο ένα άτομο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 00:12 MasterChef 2026: Έρχεται η στιγμή-κλειδί πριν τη «Μητέρα των μαχών»!
28.05.26 , 00:10 MasterChef 2026: Ψηφοφορία - Σε δύσκολη θέση η κόκκινη μπριγάδα!
27.05.26 , 23:30 MasterChef 2026: Έδωσε ο Χρήστος τη νίκη στην μπριγάδα του;
27.05.26 , 23:12 Μάθιου Πέρι: Ο πρώην βοηθός του καταδικάστηκε σε φυλάκιση 41 μηνών
27.05.26 , 22:53 Κατερίνα Ζαρίφη: «Χθες διαλύθηκα ψυχολογικά. Το λέω και ανατριχιάζω»
27.05.26 , 22:36 Πατήσια: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ιδιοκτήτη καταστήματος
27.05.26 , 22:33 Δημήτρης Παπαδημητρίου: Όσα έγιναν στη συναυλία του στη Ρωμαϊκή Αγορά
27.05.26 , 22:21 Σύμβουλος CIA: «Έχουμε ίχνη πτωμάτων από 4 εξωγήινες φυλές»
27.05.26 , 22:08 Μήνυμα της Γκιλφόϊλ στην Τουρκία από τον Έβρο
27.05.26 , 22:00 MasterChef 2026: Ο «Κρατς» Χρήστος Μπάρκας επέστρεψε - Όσα είπε
27.05.26 , 21:45 MasterChef 2026: Δύσκολο το Τεστ Δημιουργικότητας σε... πρωτόγονες συνθήκες
27.05.26 , 21:39 Εκπρόσωπος κόμματος Τσίπρα στο Star: Γιατί ονομάσθηκε ΕΛΑΣ
27.05.26 , 21:22 Μαρία Μπεκατώρου: Η αντίδραση όταν συνάντησε τη... σωσία της!
27.05.26 , 21:01 Θεσσαλονίκη: «Ήμουν υπό την επήρεια χαπιών» - Τι υποστήριξε ο πατροκτόνος
27.05.26 , 20:48 Αλαλούμ με το σχέδιο συμφωνίας Ιράν – ΗΠΑ!
Μαρία Καλάβρια: Έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Αντωνά για Λιάγκα: «Τον αγαπώ - τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η super cute φωτογραφία του γιου του που πόσταρε
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Γωγώ Μαστροκώστα: Αβάσταχτος πόνος στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο Ερτ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια το απόγευμα της Τετάρτης.
  • Ο δράστης πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα δύο πόδια και διέφυγε με συνεργούς.
  • Η αστυνομία εντόπισε το όχημα των δραστών στη λεωφόρο Κηφισού και μετά από καταδίωξη τους συνέλαβε.
  • Τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες συνελήφθησαν, ενώ αναζητείται ο τέταρτος.
  • Ο ιδιοκτήτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και είναι εκτός κινδύνου.

Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα της Τετάρτης ένας αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 18:30 το απόγευμα, ένας άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στα δύο πόδια. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής, και διέφυγαν.

Πατήσια

Φωτογραφίες από το σημείο / Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Πυροβολισμοί Πατήσια

Πατήσια: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ιδιοκτήτη καταστήματος

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη λεωφόρο Κηφισού και μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερεις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος, που κατάφερε να διαφύγει.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΗΣΙΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top