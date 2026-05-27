Πατήσια: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ιδιοκτήτη καταστήματος

Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα της Τετάρτης ένας αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 18:30 το απόγευμα, ένας άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στα δύο πόδια. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής, και διέφυγαν.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη λεωφόρο Κηφισού και μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερεις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος, που κατάφερε να διαφύγει.
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.