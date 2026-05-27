Σύμβουλος CIA: «Έχουμε ίχνη πτωμάτων από 4 εξωγήινες φυλές»

Νέες θεωρίες και ισχυρισμοί γύρω από την ύπαρξη εξωγήινης ζωής επανέρχονται στο προσκήνιο στις ΗΠΑ, μετά από δηλώσεις πρώην συμβούλου της CIA, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία για τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές «φυλές» εξωγήινων που φέρεται να έχουν βρεθεί στη Γη.

Ο Χαλ Πούθοφ, πρώην σύμβουλος της CIA και ερευνητής θεμάτων που σχετίζονται με UFO, εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Νταν Φάραχ, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν πληροφορίες για συντριβές αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων, στις οποίες βρέθηκαν «μη ανθρώπινα πλάσματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πληροφορίες προέρχονται από άτομα που συμμετείχαν σε διαβαθμισμένα προγράμματα των αμερικανικών υπηρεσιών.

Ο Πούθοφ ανέφερε πως οι φερόμενες εξωγήινες μορφές διαφέρουν μεταξύ τους, ωστόσο διαθέτουν ανθρωποειδή χαρακτηριστικά, όπως δύο χέρια και δύο πόδια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Economic Times, ο επιστήμονας Έρικ Ντέιβις, που είχε συνεργαστεί με το Πεντάγωνο, είχε αναφερθεί στο παρελθόν σε τέσσερις υποτιθέμενες ομάδες εξωγήινων.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι λεγόμενοι «Γκρίζοι», οι «Βόρειοι», καθώς και οι «Εντομοειδείς» και οι «Ερπετοειδείς», ονομασίες που συναντώνται συχνά σε θεωρίες συνωμοσίας και αφηγήσεις γύρω από τα UFO.

Μυστήριο με τον θάνατο ερευνητή UFO

Παράλληλα, προβληματισμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ο θάνατος του Martin Aidan Shaffer, ερευνητή UFO και αεροδιαστημικής, ο οποίος πέθανε πριν από περίπου δύο μήνες ενώ βρισκόταν υπό κράτηση στο Νέο Μεξικό.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Ο Shaffer υποστήριζε πως είχε εμφυτεύματα που, όπως έλεγε, του είχαν τοποθετηθεί από εξωγήινους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα.

Ο θάνατός του έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που αφορούν ερευνητές των τομέων της αεροδιαστημικής, της πυρηνικής ενέργειας και της άμυνας στις ΗΠΑ, προκαλώντας νέα σενάρια και συζητήσεις γύρω από τα μυστικά προγράμματα και τις θεωρίες περί εξωγήινης ζωής.

