Σύμβουλος CIA: «Έχουμε ίχνη πτωμάτων από 4 εξωγήινες φυλές»

Μυστήριο με τον θάνατο ερευνητή UFO

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 00:12 MasterChef 2026: Έρχεται η στιγμή-κλειδί πριν τη «Μητέρα των μαχών»!
28.05.26 , 00:10 MasterChef 2026: Ψηφοφορία - Σε δύσκολη θέση η κόκκινη μπριγάδα!
27.05.26 , 23:30 MasterChef 2026: Έδωσε ο Χρήστος τη νίκη στην μπριγάδα του;
27.05.26 , 23:12 Μάθιου Πέρι: Ο πρώην βοηθός του καταδικάστηκε σε φυλάκιση 41 μηνών
27.05.26 , 22:53 Κατερίνα Ζαρίφη: «Χθες διαλύθηκα ψυχολογικά. Το λέω και ανατριχιάζω»
27.05.26 , 22:36 Πατήσια: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ιδιοκτήτη καταστήματος
27.05.26 , 22:33 Δημήτρης Παπαδημητρίου: Όσα έγιναν στη συναυλία του στη Ρωμαϊκή Αγορά
27.05.26 , 22:21 Σύμβουλος CIA: «Έχουμε ίχνη πτωμάτων από 4 εξωγήινες φυλές»
27.05.26 , 22:08 Μήνυμα της Γκιλφόϊλ στην Τουρκία από τον Έβρο
27.05.26 , 22:00 MasterChef 2026: Ο «Κρατς» Χρήστος Μπάρκας επέστρεψε - Όσα είπε
27.05.26 , 21:45 MasterChef 2026: Δύσκολο το Τεστ Δημιουργικότητας σε... πρωτόγονες συνθήκες
27.05.26 , 21:39 Εκπρόσωπος κόμματος Τσίπρα στο Star: Γιατί ονομάσθηκε ΕΛΑΣ
27.05.26 , 21:22 Μαρία Μπεκατώρου: Η αντίδραση όταν συνάντησε τη... σωσία της!
27.05.26 , 21:01 Θεσσαλονίκη: «Ήμουν υπό την επήρεια χαπιών» - Τι υποστήριξε ο πατροκτόνος
27.05.26 , 20:48 Αλαλούμ με το σχέδιο συμφωνίας Ιράν – ΗΠΑ!
Μαρία Καλάβρια: Έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Αντωνά για Λιάγκα: «Τον αγαπώ - τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η super cute φωτογραφία του γιου του που πόσταρε
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Γωγώ Μαστροκώστα: Αβάσταχτος πόνος στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέοι ισχυρισμοί για ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών εξωγήινων «φυλών» στις ΗΠΑ από πρώην σύμβουλο της CIA, Χαλ Πούθοφ.
  • Ο Πούθοφ υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία για συντριβές UFO με «μη ανθρώπινα πλάσματα».
  • Ο επιστήμονας Έρικ Ντέιβις αναφέρει τέσσερις ομάδες εξωγήινων: «Γκρίζοι», «Βόρειοι», «Εντομοειδείς» και «Ερπετοειδείς».
  • Μυστηριώδης θάνατος του ερευνητή UFO Martin Aidan Shaffer υπό κράτηση στο Νέο Μεξικό, με αδιευκρίνιστα αίτια.
  • Ο Shaffer υποστήριζε ότι είχε εμφυτεύματα από εξωγήινους και αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα.

Νέες θεωρίες και ισχυρισμοί γύρω από την ύπαρξη εξωγήινης ζωής επανέρχονται στο προσκήνιο στις ΗΠΑ, μετά από δηλώσεις πρώην συμβούλου της CIA, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία για τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές «φυλές» εξωγήινων που φέρεται να έχουν βρεθεί στη Γη.

Ο Χαλ Πούθοφ, πρώην σύμβουλος της CIA και ερευνητής θεμάτων που σχετίζονται με UFO, εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Νταν Φάραχ, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν πληροφορίες για συντριβές αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων, στις οποίες βρέθηκαν «μη ανθρώπινα πλάσματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πληροφορίες προέρχονται από άτομα που συμμετείχαν σε διαβαθμισμένα προγράμματα των αμερικανικών υπηρεσιών.

Σύμβουλος CIA: «Έχουμε ίχνη πτωμάτων από 4 εξωγήινες φυλές»

Ο Πούθοφ ανέφερε πως οι φερόμενες εξωγήινες μορφές διαφέρουν μεταξύ τους, ωστόσο διαθέτουν ανθρωποειδή χαρακτηριστικά, όπως δύο χέρια και δύο πόδια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Economic Times, ο επιστήμονας Έρικ Ντέιβις, που είχε συνεργαστεί με το Πεντάγωνο, είχε αναφερθεί στο παρελθόν σε τέσσερις υποτιθέμενες ομάδες εξωγήινων.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι λεγόμενοι «Γκρίζοι», οι «Βόρειοι», καθώς και οι «Εντομοειδείς» και οι «Ερπετοειδείς», ονομασίες που συναντώνται συχνά σε θεωρίες συνωμοσίας και αφηγήσεις γύρω από τα UFO.

Μυστήριο με τον θάνατο ερευνητή UFO

Παράλληλα, προβληματισμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ο θάνατος του Martin Aidan Shaffer, ερευνητή UFO και αεροδιαστημικής, ο οποίος πέθανε πριν από περίπου δύο μήνες ενώ βρισκόταν υπό κράτηση στο Νέο Μεξικό.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Μυστήριο με τον θάνατο ερευνητή UFO

Ο Shaffer υποστήριζε πως είχε εμφυτεύματα που, όπως έλεγε, του είχαν τοποθετηθεί από εξωγήινους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα.

Ο θάνατός του έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που αφορούν ερευνητές των τομέων της αεροδιαστημικής, της πυρηνικής ενέργειας και της άμυνας στις ΗΠΑ, προκαλώντας νέα σενάρια και συζητήσεις γύρω από τα μυστικά προγράμματα και τις θεωρίες περί εξωγήινης ζωής.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CIA
 |
UFO
 |
ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top