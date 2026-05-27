Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στη Μάρα Ζαχαρέα για το νέο πολιτικό εγχείρημα, το όνομα του κόμματος και τους βασικούς πολιτικούς στόχους του φορέα.

Η κ. Κουφονικολάκου χαρακτήρισε το όνομα του νέου κόμματος ως συνειδητή επιλογή με «πολλαπλούς συνειρμούς και πλούσιες νοηματοδοτήσεις», υποστηρίζοντας ότι δεν επελέγη ένα «εύπεπτο και ανώδυνο» όνομα, αλλά ένα όνομα που θα προκαλέσει δημόσιο διάλογο και συμμετοχή. Όπως ανέφερε, το κόμμα τοποθετείται ξεκάθαρα στον χώρο της Αριστεράς, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την αλληλεγγύη, ενώ στόχος είναι η σύγκλιση δυνάμεων από τη σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική Αριστερά και την πολιτική οικολογία.

Κουφονικολάκου: Ποιους αφορά η «συμπαράταξη»

Απαντώντας στο ερώτημα αν η νέα «συμπαράταξη» αφορά πολίτες ή κόμματα, η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι το εγχείρημα απευθύνεται πρωτίστως στους πολίτες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, ανεξαρτήτως προηγούμενης κομματικής τοποθέτησης, καλώντας τους να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής πρότασης.

Σχετικά με την κριτική ότι πρόκειται ουσιαστικά για επανεμφάνιση του ίδιου πολιτικού σχήματος με διαφορετικό όνομα, η κ. Κουφονικολάκου απάντησε πως ο νέος φορέας «φέρνει την εμπειρία και τις πολιτικές κατακτήσεις του παρελθόντος», αλλά και ένα νέο όραμα απέναντι στις σημερινές κοινωνικές ανισότητες, τη διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους βασικούς άξονες του προγράμματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε ενέργεια, στέγαση και βασικά αγαθά, καθώς και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος και η φορολόγηση εφοπλιστών

Ερωτηθείσα για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, υποστήριξε ότι οι προτάσεις θα είναι πλήρως κοστολογημένες και θα βασίζονται, μεταξύ άλλων, στη φορολόγηση μεγάλων επιχειρήσεων και υψηλών περιουσιών, με στόχο – όπως είπε – την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και των μισθωτών.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις δηλώσεις του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σχετικά με τη φορολόγηση των εφοπλιστών την περίοδο της διαπραγμάτευσης του 2015. Η κ. Κουφονικολάκου απέρριψε τις αιτιάσεις ότι ο τότε πρωθυπουργός αρνήθηκε σχετική πρόταση, υποστηρίζοντας ότι το πακέτο που είχε τεθεί τότε περιλάμβανε «τρομακτική επιβάρυνση» για μεσαία τάξη και συνταξιούχους, χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι εκείνη οδήγησε τελικά τη χώρα στην έξοδο από τα μνημόνια.

Κλείνοντας, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για το ζήτημα των συντάξεων, ζητώντας την επαναφορά της 13ης σύνταξης και κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αφαίρεσε σημαντικούς πόρους από τους συνταξιούχους μετά το 2019.

