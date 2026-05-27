Mια σημαντική επίσκεψη με πολλούς αποδέκτες, έκανε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόϊλ στην Αλεξανδρούπολη. Στις επαφές της με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έπαψε να τονίζει τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία της χώρας μας.

Τις αποκλειστικές πληροφορίες μετέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, ο διευθυντής σύνταξης Ηλίας Παπανικολάου

Μια ενδεικτική φράση στην οποία αναφέρθηκε και η οποία δίνει τον τόνο της επίσκεψης της κας Γκιλφόϊλ ήταν ότι «η Ελλάδα και η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ σημαντικές για το ΝΑΤΟ και τη σταθεροποίηση της περιοχής».

Το μήνυμα της πρέσβεως των ΗΠΑ για την Αλεξανδρούπολη

«Πού το λέει αυτό η κυρία Γκίλφόϊλ; Το λέει στις Νατοϊκές δυνάμεις της περιοχής. Στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Σκόπια και προφανώς στους Τούρκους. Δεν το λέει για τους Αμερικανούς, λέει στους Τούρκους ουσιαστικά ότι η Αλεξανδρούπολη είναι γεωστρατηγικής σημασίας τεράστιας, άρα θα μείνει αλώβητη, ανενόχλητη να κάνει ενεργειακές δουλειές, logistics προφανώς και τις στρατιωτικές υπηρεσίες που προσφέρει στους Αμερικανούς» επισήμανε ο διευθυντής σύνταξης του Star.

H Αμερικανίδα πρέσβης επισκέφθηκε το στρατόπεδο «Γιαννούλη», το οποίο είναι κομβικό για τα Αμερικανικά στρατεύματα, καθώς εκεί μετασταθμεύουν και Αμερικανικά επιθετικά ελικόπτερα, εκτός από προσωπικό.

Η πρέσβης συνάντησε επίσης τον διοικητή της 12ης Μεραρχίας, με τον οποίο συζήτησε και έμεινε εντυπωσιασμένη από την ενημέρωση που είχε.

Πήγε επίσης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου και εκεί συνομίλησε στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης με τοπικούς φορείς.

«Τι άλλο να κάνουν οι Αμερικανοί για να δείξουν στους Τούρκους ότι δεν ακουμπάτε τον Έβρο; Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα. Να πω τέλος ότι τα τουρκικά μέσα ήδη έχουν ξεκινήσει την γκρίνια τους, καθόλου δεν τους αρέσει να μαθαίνουν με αυτόν τον τρόπο ότι Αμερικανικά και Ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή ταυτίζονται πλήρως» τόνισε ο Η. Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση που έκανε η κα Γκιλφόϊλ: « Ήθελα να έρθω για να δείξω τον σεβασμό, το ενδιαφέρον, την εκτίμηση μου για ό,τι έχει κάνει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ και να επαναλάβω ότι οι ΗΠΑ πάντα θα είναι ακλόνητος σύμμαχος της Ελληνικής Δημοκρατίας».

