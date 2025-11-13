Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε ο Δένδιας στο Πεντάγωνο

Τι συζήτησαν για τις αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ

Την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Πεντάγωνο.

Η υποδοχή της νέας πρέσβεως στις ΗΠΑ στο Πεντάγωνο από τον Νίκο Δένδια  

Η συνάντηση διήρκεσε 45 λεπτά και σύμφωνα με πληροφορίες διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Είχε προηγηθεί άλλωστε η συνάντησή τους σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας στο Λονδίνο, όπως και στην εκδήλωση για τα 250 χρόνια των Αμερικανών Πεζοναυτών στην Αθήνα.   

«Πετάει το γάντι» στην Άγκυρα ο Ν. Δένδιας για την Ανατολική Μεσόγειο
  

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο Κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

Kίμπερλι Γκίλφοϊλ: Δύσκολη αποστολή απέναντι σε πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα

«Ευχήθηκα στην κυρία Guilfoyle κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα» πρόσθεσε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας.   

Δένδιας: Τα drones καίριο βήμα στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων

