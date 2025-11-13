Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε ο Δένδιας στο Πεντάγωνο

Την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Πεντάγωνο.
Η συνάντηση διήρκεσε 45 λεπτά και σύμφωνα με πληροφορίες διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Είχε προηγηθεί άλλωστε η συνάντησή τους σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας στο Λονδίνο, όπως και στην εκδήλωση για τα 250 χρόνια των Αμερικανών Πεζοναυτών στην Αθήνα.
Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο Κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».
Υποδέχτηκα σήμερα, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πρέσβη των ΗΠΑ, κα Kimberly Α. Guilfoyle @USAmbassadorGR, με την οποία συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις 🇬🇷-🇺🇸 και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους.— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 13, 2025
pic.twitter.com/1ISZPnDERu
«Ευχήθηκα στην κυρία Guilfoyle κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα» πρόσθεσε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
