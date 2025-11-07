«Πετάει το γάντι» στην Άγκυρα ο Ν. Δένδιας για την Ανατολική Μεσόγειο

«Nα αποδεχθεί το Διεθνές Δίκαιο για να μπει στο 3+1»

«Πετάει το γάντι» στην Άγκυρα ο Ν. Δένδιας για την Ανατολική Μεσόγειο
Πολιτικη
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κάλεσε την Άγκυρα να αποδεχθεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και να αποσύρει το casus belli κατά της χώρας μας, αν θέλει να συμμετάσχει κι εκείνη στο σχήμα 3+1 μαζί με Κύπρο, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, 


Δένδιας: Από το ένα μεταγωγικό αεροσκάφος στα 12 σε χρόνο ρεκόρ!

«Μακάρι να γίνει 4+1, μακάρι η Τουρκία να φτάσει στο επίπεδο αντίληψης των πραγμάτων που να μας επιτρέψει να την καλοδεχθούμε και να συζητάμε μαζί της. Αλλά για να την εναγκαλιστούμε θα πρέπει να έχουμε κάποιες κοινές κατανοήσεις» τόνισε μιλώντας στο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου. 

«Θα βγάλουμε τα Eurofighter και στο Αιγαίο» λένε οι Τούρκοι 

Η Άγκυρα πάντως διαψεύδει τις διαρροές των Γερμανών ότι θα τους δώσουν τα Eurofighter με τον όρο να μην τα χρησιμοποιούν εναντίον συμμάχου του ΝΑΤΟ.   

Kίμπερλι Γκίλφοϊλ: Δύσκολη αποστολή απέναντι σε πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα

«Τα αεροσκάφη θα μπορούν να εκτελούν κάθε είδους αποστολή συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων περιπολίας στο Αιγαίο. Θα διαθέτουν και πυραύλους Meteor» ισχυρίσθηκαν πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας   

Απειλεί ξανά με πυραύλους η Άγκυρα

Οι Τούρκοι δεν σταματούν την προκλητική ρητορική. Θυμίζουν με νόημα την εμβέλεια που θα έχει ο προηγμένος πύραυλος  Typhoon.   

«Κατασκευάσαμε πύραυλο που έχει βεληνεκές περίπου 800 χιλιόμετρα. Η απόσταση Σμύρνη-Αθήνα είναι 300 χιλιόμετρα» δήλωσε ο Τούρκος αναλυτής Γκιουρσέλ Τοκμάκογλου.    

Γεραπετρίτης: Υπάρχει αλλαγή στάσης για τα χωρικά ύδατα από την Τουρκία  

Ωστόσο, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εκτιμά πως οι πρόσφατες δηλώσεις Φιντάν για τα 12 μίλια και περί προβλήματος των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο που θα μπορούσε να επιλυθεί, συνιστούν μια αλλαγή στάσης για την Άγκυρα.   

«Ακούμε ίσως για πρώτη φορά από την Τουρκία ότι είναι ένα δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί. Είναι μια αλλαγή στάσης» δήλωσε ο Γ. Γεραπετρίτης,    
 

