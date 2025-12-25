e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιες πληρωμές θα γίνουν από 29/12 έως και 2/1

Θα καταβληθούν 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους

Οικονομια
Πηγή: ypergasias.gov.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιες Πληρωμές Θα Γίνουν Από 29/12 Ως Και 2/1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κατά την περίοδο 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 |
E-ΕΦΚΑ
 |
ΠΛΗΡΩΜΗ
