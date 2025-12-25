Κέιτ Μίντλετον: Το ντουέτο στο πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ!

Στη διάρκεια της εκδήλωσης «Together at Christmas»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.12.25 , 16:20 Τσάρλι Τσάπλιν: Η ζωή του κωμικού που δεν πήρε ποτέ Όσκαρ
25.12.25 , 16:15 Εορταστικό σόου Τραμπ: Οι ατάκες, τα απρόοπτα και τα... «καρφιά»
25.12.25 , 16:14 Euroleague: Το σχέδιο Μυστακίδη που φέρνει τον ΠΑΟΚ στη διοργάνωση
25.12.25 , 15:47 Άλιμος: Έπεσε μάντρα πολυκατοικίας από τα ορμητικά νερά- «Γίνεται συνέχεια»
25.12.25 , 15:39 Οικονομάκου: Η οικογενειακή φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
25.12.25 , 15:24 Πικέρμι: Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο με εγκατάλειψη
25.12.25 , 14:38 Τροχαίο στη Βέροια: Νεκρός 22χρονος & 4 τραυματίες- Σμπαράλια το αυτοκίνητο
25.12.25 , 14:15 Η Μάρα Ζαχαρέα στέλνει τις πιο θερμές ευχές της για τα Χριστούγεννα
25.12.25 , 14:12 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιες πληρωμές θα γίνουν από 29/12 έως και 2/1
25.12.25 , 13:52 Έλληνας διεθνής στο στόχαστρο Ολυμπιακού & ΠΑΟΚ - Μάχη για την απόκτησή του
25.12.25 , 13:36 Κέιτ Μίντλετον: Το ντουέτο στο πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ!
25.12.25 , 13:22 Χρυσοχέρα η Στ. Τσιμτσιλή: Γέμισε γαλοπούλα για το οικογενειακό τραπέζι
25.12.25 , 13:00 Μία Χαρούμενη Οικογένεια 2: Δείτε on demand την ταινία έως τις 15/9
25.12.25 , 12:42 Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο
25.12.25 , 12:40 Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Frank Augstein)
Κέιτ Μίντλετον και πριγκίπισσα Σάρλοτ έπαιξαν πιάνο σε εκδήλωση για κάλαντα! / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια απρόσμενη και συγκινητική στιγμή που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού, η Κέιτ Μίντλετον, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, και η 10χρονη κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερο ντουέτο στο πιάνο για να εγκαινιάσουν την εορταστική εκδήλωση «Together at Christmas». Η εμφάνιση αυτή προβλήθηκε στην τηλεόραση του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου τηλεοπτικού προγράμματος την παραμονή των Χριστουγέννων. 

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ έχει γενέθλια - Η φωτογραφία που τράβηξε η Κέιτ

Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί πλέον παράδοση των εορτών, φιλοξενήθηκε στο Westminster Abbey στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ η συγκεκριμένη μουσική στιγμή είχε ηχογραφηθεί νωρίτερα στο Inner Hall του Windsor Castle, όπου μητέρα και κόρη κάθισαν μαζί μπροστά στο πιάνο για να ερμηνεύσουν το κομμάτι “Holm Sound” του Σκοτσέζου συνθέτη Erland Cooper. 

Το έργο, που εμπνέεται από τη φύση και τις σχέσεις, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια την Κέιτ, η οποία το έχει μοιραστεί πολλές φορές ότι το παίζει και στο σπίτι με την κόρη της — κάτι που έδωσε μια πολύ προσωπική και τρυφερή νότα στη στιγμή. 

Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της & το κομπλιμέντο του Τραμπ

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ, ντυμένη με χριστουγεννιάτικη διάθεση, καθόταν δίπλα στη μητέρα της, η οποία φορούσε ένα άκρως γιορτινό outfit, και οι δύο συνέθεσαν μια αρμονική και μελωδική στιγμή, δείχνοντας όχι μόνο τις μουσικές τους δεξιότητες αλλά και τη στενή σχέση τους. 

Η εκτέλεση ήταν το άνοιγμα του «Together at Christmas».

Η Κέιτ Μίντλετον έγινε ξανθιά! Δείτε την εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της

Το ντουέτο τράβηξε την προσοχή όχι μόνο των φανς της βασιλικής οικογένειας αλλά και του ευρύτερου κοινού, ειδικά επειδή ήταν μια πολύ προσωπική στιγμή που ξάφνιασε θετικά όσους παρακολούθησαν την εορταστική μετάδοση

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ
 |
ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΟΤ
 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top