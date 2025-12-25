Κέιτ Μίντλετον: Το ντουέτο στο πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ!

Σε μια απρόσμενη και συγκινητική στιγμή που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού, η Κέιτ Μίντλετον, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, και η 10χρονη κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερο ντουέτο στο πιάνο για να εγκαινιάσουν την εορταστική εκδήλωση «Together at Christmas». Η εμφάνιση αυτή προβλήθηκε στην τηλεόραση του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου τηλεοπτικού προγράμματος την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί πλέον παράδοση των εορτών, φιλοξενήθηκε στο Westminster Abbey στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ η συγκεκριμένη μουσική στιγμή είχε ηχογραφηθεί νωρίτερα στο Inner Hall του Windsor Castle, όπου μητέρα και κόρη κάθισαν μαζί μπροστά στο πιάνο για να ερμηνεύσουν το κομμάτι “Holm Sound” του Σκοτσέζου συνθέτη Erland Cooper.

Το έργο, που εμπνέεται από τη φύση και τις σχέσεις, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια την Κέιτ, η οποία το έχει μοιραστεί πολλές φορές ότι το παίζει και στο σπίτι με την κόρη της — κάτι που έδωσε μια πολύ προσωπική και τρυφερή νότα στη στιγμή.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ, ντυμένη με χριστουγεννιάτικη διάθεση, καθόταν δίπλα στη μητέρα της, η οποία φορούσε ένα άκρως γιορτινό outfit, και οι δύο συνέθεσαν μια αρμονική και μελωδική στιγμή, δείχνοντας όχι μόνο τις μουσικές τους δεξιότητες αλλά και τη στενή σχέση τους.

Η εκτέλεση ήταν το άνοιγμα του «Together at Christmas».

Το ντουέτο τράβηξε την προσοχή όχι μόνο των φανς της βασιλικής οικογένειας αλλά και του ευρύτερου κοινού, ειδικά επειδή ήταν μια πολύ προσωπική στιγμή που ξάφνιασε θετικά όσους παρακολούθησαν την εορταστική μετάδοση