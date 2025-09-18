Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της & το κομπλιμέντο του Τραμπ

Οι δημιουργίες υψηλής ραπτικής και τα κοσμήματα- κειμήλια που φόρεσε

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Πληροφορίες από instyle.com/ people.com
Επίσκεψη Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στη Μεγ. Βρετανία- Η εντυπωσιακή τελετή υποδοχής στο κάστρο του Ουίνσδορ/ ρεπορτάζ Κωστή Βέιμου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις εντυπώσεις έκλεψε για ακόμη μια φορά η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, με τις εμφανίσεις στην επίσημη επίσκεψη του ζεύγους Τραμπ στη Μεγάλη Βρετανία, που ολοκληρώνεται σήμερα. 

Ο Τραμπ με τη Μελάνια στο Λονδίνο - Βασιλική υποδοχή για τον πλανητάρχη

Πρίγκιπισσα Κέιτ και Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνσδορ (Yui Mok/PA via AP, Pool Photo via AP)

Πρίγκιπισσα Κέιτ και Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνσδορ (Yui Mok/PA via AP, Pool Photo via AP)

Χθες, το πρόγραμμα ήταν γεμάτο, με την Κέιτ Μίντλετον να αποσπά πολύ κολακευτικά σχόλια για τις δύο σικάτες και πολύ εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές της.

Η Κέιτ Μίντλετον έγινε ξανθιά! Δείτε την εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της

Πρίγκιπισσα Κέιτ και Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνσδορ (Yui Mok/PA via AP, Pool Photo via AP)

Πρίγκιπισσα Κέιτ και Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνσδορ (Yui Mok/PA via AP, Pool Photo via AP)

Στο δείπνο που παραχωρήθηκε, χθες βράδυ, για τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, στο κάστρο του Ουίνσδορ, η πριγκίπισσα φόρεσε ένα εκπλητικό φόρεμα... ενός απροσδόκητου σχεδιαστή.

Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού

Αν και πολλοί περίμεναν ότι θα επέλεγε κάποιον Αμερικανό λόγω της επίσκεψης, η Κέιτ Μίντλετον διάλεξε ένα χειροποίητο, διαφανές με χρυσές λεπτομέρειες manteaux, με φουσκωτούς ώμους και γιακά, το οποίο σκέπαζε διακριτικά το ιβουάρ μεταξωτό φόρεμα που φορούσε από μέσα. Η εμφάνιση υψηλής ραπτικής ήταν μια δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιάστριας, Phillipa Lepley.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και πριγκίπισσα Κέιτ στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνσδορ (Aaron Chown/PA via AP, Pool)

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και πριγκίπισσα Κέιτ στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνσδορ (Aaron Chown/PA via AP, Pool)

Στο κεφάλι φόρεσε την αγαπημένη της τιάρα, και στο πέτο δύο καρφίτσες, κειμήλια της Βασιλικής Οικογένειας της Μεγ. Βρετανία. Αυτή με την κίτρινη κορδέλα χαρίστηκε στην Κέιτ το 2017, η οποία φέρεται να ήταν ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της αείμνηστης πριγκίπισσας Diana. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση της με διαμαντένια σκουλαρίκια, που προηγουμένως ανήκαν στη Βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της πριγκίπισσας Κέιτ στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνσδορ (Aaron Chown/PA via AP, Pool)

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της πριγκίπισσας Κέιτ στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνσδορ (Aaron Chown/PA via AP, Pool)

Νωρίτερα, το μεσημέρι ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ με τη σύζυγό του, υποδέχτηκαν το Προεδρικό Ζεύγος των ΗΠΑ στο κάστρο του Ουίνσδορ, όπου θα ξεκινούσε η επίσημη τελετή υποδοχής του Τραμπ. Κατά τη χειραψία μάλιστα μεταξύ της πριγκίπισσας και του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να της έκανε το εξής κοπλιμέντο: «Eίσαι πολύ όμορφη, τόσο όμορφη».

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ υποδέχτηκαν το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στο κάστρο του Ουίνσδορ  (Ian Vogler/Pool Photo via AP)

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ υποδέχτηκαν το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στο κάστρο του Ουίνσδορ  (Ian Vogler/Pool Photo via AP)

Εκεί, η Κέιτ εμφανίστηκε με ένα πολύ κομψό μπορντό manteaux - φόρεμα, ασορτί καπέλο και τσάντα, ενώ οι γόβες ήταν σε καφέ απόχρωση. H καρφίτσα δε, που φορούσε στο πέτο της, για να αποτίσει φόρο τιμής στον πρίγκιπα σύζυγό της και την αείμνηστη μητέρα του, είναι κειμήλιο 162 χρόνων.

Η κομψή και εντυπωσιακή εμφάνιση της Κέιτ με μπορντό φόρεμα στην τελετή υποδοχής των Τραμπ (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Η κομψή και εντυπωσιακή εμφάνιση της Κέιτ με μπορντό φόρεμα στην τελετή υποδοχής των Τραμπ (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει σχολιάσει προηγουμένως την εμφάνιση του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, χαρακτηρίζοντας τον διάδοχο του θρόνου ως «πολύ γοητευτικό».

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ υποδέχτηκαν το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στο κάστρο του Ουίνσδορ (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ υποδέχτηκαν το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στο κάστρο του Ουίνσδορ (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Πριγκίπισσα Κέιτ, βασίλισσα Καμίλα και Μελάνια Τραμπ συζητούν μετά την τελετή υποδοχής του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στη Μεγ. Βρετανία (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Πριγκίπισσα Κέιτ, βασίλισσα Καμίλα και Μελάνια Τραμπ συζητούν μετά την τελετή υποδοχής του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στη Μεγ. Βρετανία (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Μετά την επίσημη πρώτη συνάντηση με το ζεύγος Τραμπ, η Κέιτ εμφανίστηκε στο κάστρο χωρίς το καπέλο της, αλλά με έναν μεγάλο μαύρο φιόγκο που κρατούσε τα μαλλιά της πιασμένα μισά.

Η εμφάνιση της Κέιτ με τον φιόγκο στα μαλλιά μετά την επίσημη τελετή υποδοχής των Τραμπ (AP Photo/Evan Vucci)

Η εμφάνιση της Κέιτ με τον φιόγκο στα μαλλιά μετά την επίσημη τελετή υποδοχής των Τραμπ (AP Photo/Evan Vucci)
