Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού

Το τραπέζι των 47 μέτρων με 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 11:10 Labubu: Τι είναι τα κουκλάκια που έγιναν το πιο viral trend της χρονιάς
18.09.25 , 11:08 FIAT Panda Hybrid: Τώρα με 14990 ευρώ
18.09.25 , 10:38 Ο «καιρός του βοριά» θα κυριαρχήσει – Ξεκινούν θυελλώδεις άνεμοι
18.09.25 , 10:35 Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο: «Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό…»
18.09.25 , 10:15 To Naked Dress που λατρεύουν Margot Robbie και Dakota Johnson
18.09.25 , 10:03 Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της & το κομπλιμέντο του Τραμπ
18.09.25 , 09:51 Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15΄»
18.09.25 , 09:50 Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Βίντεο ντοκούμεντο από τη φονική καραμπόλα
18.09.25 , 09:41 Intervision: Η Ρωσία αναβιώνει το αντίπαλο δέος της Eurovision
18.09.25 , 09:37 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Ξεκινάει το πρόγραμμα «Το Ευ Ζην στα άτομα 60+»
18.09.25 , 09:34 Επίθεση λύκου σε 5χρονη: «Άνοιξε τα σαγόνια του για να την αρπάξει»
18.09.25 , 09:26 Πιο κοντά η επιστήμη στην ανακάλυψη αντισυλληπτικού χαπιού για άνδρες
18.09.25 , 09:22 Αθηνά Οικονομάκου: «Έχω μοχθήσει, από το μηδέν, από τη Σκάλα Λακωνίας»
18.09.25 , 09:10 Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού
18.09.25 , 09:07 Ελένη Πετρουλάκη: Στην Κύπρο με την κόρη της, Δωροθέα για τις σπουδές της!
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της & το κομπλιμέντο του Τραμπ
Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο: «Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό…»
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού
Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Βίντεο ντοκούμεντο από τη φονική καραμπόλα
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15΄»
Επίθεση λύκου σε 5χρονη: «Άνοιξε τα σαγόνια του για να την αρπάξει»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Doug Mills)
Βρετανία: Δείπνο σε τραπέζι 47 μέτρων και 160 καλεσμένους για Τραμπ και Μελάνια / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψή στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύοντας στο Κάστρο του Ουίνδσορ για να συναντηθεί με τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄.

Ντόναλντ Τραμπ σε επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η άφιξη του προέδρου Τραμπ στο Κάστρο του Ουίνδσορ / AP (Evan Vucci)

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός ηγέτης στη σύγχρονη εποχή που φιλοξενείται για δύο επισκέψεις από Βρετανό μονάρχη, έχοντας ήδη φιλοξενηθεί από την εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 2019.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου».

Ο Τραμπ με τη Μελάνια στο Λονδίνο - Βασιλική υποδοχή για τον πλανητάρχη

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Τραμπ

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ πλάι στον Βασιλιά Κάρολο και τη σύζυγό του / AP (Kirsty Wigglesworth)

Στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Εκεί και η Κέιτ με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ / AP (Evan Vucci)

Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ παρευρέθηκαν σε επίσημο δείπνο με τη βασιλική οικογένεια στο Κάστρο του Ουίνδσορ αργότερα το βράδυ.

Εντυπωσιακή η Μελάνια Τραμπ που συζητήθηκε για τη στυλιστική της επιλογή 

Για μία ακόμη φορά η Μελάνια Τραμπ έγινε θέμα συζήτησης για την εμφάνισή της και το εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα που επέλεξε. 

Πρόκειται για ένα maxi φόρεμα του οίκου Carolina Herrera, που άφηνε τους ώμους της να φανούν. Συνδύασε το φόρεμα με μία φαρδιά λιλά ζώνη στη μέση, ενώ άφησε τα μαλλιά της κάτω με έναν ελαφρύ κυματισμό. 

Αεροπλάνο παρά λίγο να πέσει πάνω στο Air Force One του Τραμπ

Τα σχόλια στο διαδίκτυο για την εμφάνισή της ποικίλουν, με πολλούς να αναφέρουν ότι δεν ήταν ταιριαστό με την περίπτωση.

Το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια

Η Μελάνια Τραμπ τράβηξε επάνω της τα βλέμματα / AP (Kevin Lamarque)

Η Μελάνια με την Καμίλα 

Κομψή η Μελάνια Τραμπ / AP (Anna Moneymaker)

Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού

AP (Aaron Chown)

Νωρίτερα, κατά την άφιξή τους στο Ουίνδσορ, η Μελάνια Τραμπ είχε επιλέξει ένα σκουρόχρωμο ταγιέρ του οίκου Dior, το οποίο συνδύασε με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες Manolo Blahnik. Την εμφάνισή της «απογείωσε» το καπέλο που φόρεσε. 

Η Μελάνια Τραμπ με Dior

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ μαζί με τον Βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα / AP (Andrew Matthews)

Το πλούσιο δείπνο και το μενού

Το δείπνο περιελάμβανε μια σειρά από ειδικούς καλεσμένους πλάι στους Βασιλείς και τους Τραμπ, ανάμεσά τους ο Διευθύνων Σύμβουλος της Blackstone, Steve Schwarzman, ο Rupert Murdoch, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Tim Cook, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman.

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών του στο κρατικό δείπνο, ο Βασιλιάς Κάρολος επικεντρώθηκε στην ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, λέγοντας ότι «ο λαός μας έχει αγωνιστεί και πεθάνει μαζί για τις αξίες που θεωρούμε πολύτιμες».

 Το δείπνο

AP (Evan Vucci)

Το δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ στήθηκε σε ένα τραπέζι 47 μέτρων με 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα, που χρειάστηκε μία εβδομάδα για να στρωθεί.

Τα πιάτα που περιλάμβανε το δείπνο: 

Πρώτο Πιάτο: Πανακότα από κάρδαμο, συνοδευόμενη από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού.

Κυρίως Πιάτο: Μπαλοτίνα από βιολογικό κοτόπουλο Νόρφολκ, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαβόρι.

Επιδόρπιο: Μπόμπα παγωτού βανίλιας με γέμιση από σορμπέ βατόμουρου του Κεντ, συνοδευόμενη από ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Βικτώρια.

Το μενού ήταν γραμμένο στο Γαλλικά, όπως προβλέπει η παράδοση, ενώ οι γεύσεις αποτέλεσαν συνδυασμό των προσωπικών προτιμήσεων τόσο του Βασιλιά, όσο και του Ντόναλντ Τραμπ αφού οι προσωπικοί τους σεφ συνεργάστηκαν για το αποτέλεσμα. 

Δείτε εικόνες από το λαμπερό δείπνο:

Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού

AP (Yui Mok)

Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού

AP (Yui Mok)

Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού 

AP (Yui Mok)

 Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού

AP (Andrew Caballero-Reynolds)
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ
 |
ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΟΥΙΝΔΣΟΡ
 |
ΔΕΙΠΝΟ
 |
ΗΠΑ
 |
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΜΙΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top