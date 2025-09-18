Λαμπερό δείπνο στο Ουίνδσορ: Ο Τραμπ, η απαστράπτουσα Μελάνια & το μενού 

Βρετανία: Δείπνο σε τραπέζι 47 μέτρων και 160 καλεσμένους για Τραμπ και Μελάνια / MEGA

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψή στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύοντας στο Κάστρο του Ουίνδσορ για να συναντηθεί με τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄.

Η άφιξη του προέδρου Τραμπ στο Κάστρο του Ουίνδσορ / AP (Evan Vucci)

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός ηγέτης στη σύγχρονη εποχή που φιλοξενείται για δύο επισκέψεις από Βρετανό μονάρχη, έχοντας ήδη φιλοξενηθεί από την εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 2019.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου».

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ πλάι στον Βασιλιά Κάρολο και τη σύζυγό του / AP (Kirsty Wigglesworth)

Εκεί και η Κέιτ με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ / AP (Evan Vucci)

Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ παρευρέθηκαν σε επίσημο δείπνο με τη βασιλική οικογένεια στο Κάστρο του Ουίνδσορ αργότερα το βράδυ.

Εντυπωσιακή η Μελάνια Τραμπ που συζητήθηκε για τη στυλιστική της επιλογή

Για μία ακόμη φορά η Μελάνια Τραμπ έγινε θέμα συζήτησης για την εμφάνισή της και το εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα που επέλεξε.

Πρόκειται για ένα maxi φόρεμα του οίκου Carolina Herrera, που άφηνε τους ώμους της να φανούν. Συνδύασε το φόρεμα με μία φαρδιά λιλά ζώνη στη μέση, ενώ άφησε τα μαλλιά της κάτω με έναν ελαφρύ κυματισμό.

Τα σχόλια στο διαδίκτυο για την εμφάνισή της ποικίλουν, με πολλούς να αναφέρουν ότι δεν ήταν ταιριαστό με την περίπτωση.

Η Μελάνια Τραμπ τράβηξε επάνω της τα βλέμματα / AP (Kevin Lamarque)

Κομψή η Μελάνια Τραμπ / AP (Anna Moneymaker)

AP (Aaron Chown)

Νωρίτερα, κατά την άφιξή τους στο Ουίνδσορ, η Μελάνια Τραμπ είχε επιλέξει ένα σκουρόχρωμο ταγιέρ του οίκου Dior, το οποίο συνδύασε με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες Manolo Blahnik. Την εμφάνισή της «απογείωσε» το καπέλο που φόρεσε.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ μαζί με τον Βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα / AP (Andrew Matthews)

Το πλούσιο δείπνο και το μενού

Το δείπνο περιελάμβανε μια σειρά από ειδικούς καλεσμένους πλάι στους Βασιλείς και τους Τραμπ, ανάμεσά τους ο Διευθύνων Σύμβουλος της Blackstone, Steve Schwarzman, ο Rupert Murdoch, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Tim Cook, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman.

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών του στο κρατικό δείπνο, ο Βασιλιάς Κάρολος επικεντρώθηκε στην ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, λέγοντας ότι «ο λαός μας έχει αγωνιστεί και πεθάνει μαζί για τις αξίες που θεωρούμε πολύτιμες».

AP (Evan Vucci)

Το δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ στήθηκε σε ένα τραπέζι 47 μέτρων με 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα, που χρειάστηκε μία εβδομάδα για να στρωθεί.

Τα πιάτα που περιλάμβανε το δείπνο:

Πρώτο Πιάτο: Πανακότα από κάρδαμο, συνοδευόμενη από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού.

Κυρίως Πιάτο: Μπαλοτίνα από βιολογικό κοτόπουλο Νόρφολκ, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαβόρι.

Επιδόρπιο: Μπόμπα παγωτού βανίλιας με γέμιση από σορμπέ βατόμουρου του Κεντ, συνοδευόμενη από ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Βικτώρια.

Το μενού ήταν γραμμένο στο Γαλλικά, όπως προβλέπει η παράδοση, ενώ οι γεύσεις αποτέλεσαν συνδυασμό των προσωπικών προτιμήσεων τόσο του Βασιλιά, όσο και του Ντόναλντ Τραμπ αφού οι προσωπικοί τους σεφ συνεργάστηκαν για το αποτέλεσμα.

Δείτε εικόνες από το λαμπερό δείπνο:

AP (Yui Mok)

AP (Yui Mok)

AP (Yui Mok)

AP (Andrew Caballero-Reynolds)