Αεροπλάνο παρά λίγο να πέσει πάνω στο Air Force One του Τραμπ

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ όταν αεροσκάφος της εταιρείας Spirit Airlines πλησίασε υπερβολικά το Air Force One την ώρα της πτήσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το Newsweek, το Air Force One και η πτήση Spirit 1300, ένα αεροσκάφος Airbus SE A321 με προορισμό από το Fort Lauderdale στη Βοστώνη, πετούσαν πάνω από το Long Island όταν ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας παρατήρησε ότι τα ύψη τους ήταν παρόμοια και οι διαδρομές πτήσης τους συνέκλιναν.

O Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One - AP Images

Ο ελεγκτής προειδοποίησε τους πιλότους της Spirit να αλλάξουν πορεία. Τα αεροσκάφη παρέμειναν σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων το ένα από το άλλο και δεν υπήρξε κίνδυνος να υπερβούν τα όρια ασφαλείας.

«Δώστε προσοχή, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά», είπε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, όμως το πλήρωμα της αεροπορικής εταιρείας δεν απάντησε στο αρχικό του μήνυμα. «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες αμέσως», επανέλαβε ο ελεγκτής και αυξάνοντας τον τόνο της φωνής του: «Spirit Wings 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά αμέσως».

Εν τέλει, οι πιλότοι της Spirit ανταποκρίθηκαν στην εντολή για αλλαγή πορείας.

«Spirit 1300, υπάρχει κίνηση 6 ή 8 μίλια αριστερά από το αριστερό σας φτερό. 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι», είπε ο ελεγκτής, αναφερόμενος στο αεροσκάφος Air Force One.

«Θα είχα το νου μου, είναι λευκό και μπλε». Και ο ελεγκτής της Νέας Υόρκης είχε μια τελευταία προειδοποίηση για το πλήρωμα του Spirit: «Προσέξτε! Αφήστε το iPad!».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Λονδίνο αργά το βράδυ της Τρίτης για επίσημη επίσκεψη που περιλαμβάνει συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ.