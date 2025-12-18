Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού - Είδαμε την παράσταση στο θέατρο Άλφα

Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία, μια από τις πιο χαρακτηριστικές της δεκαετίας του '80, στηριγμένη στο πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Μαρκ Μέντοφ, τυγχάνει της καλύτερης μεταχείρισης στο θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου, δια χειρός Δημοσθένη Παπαδόπουλου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Πάρης Θωμόπουλος κι η Ευσταθία Τσαπαρέλη, μας θυμίζουν ξεκάθαρα τι σημαίνει καλό θέατρο.

Με τα ονόματα να έχουν προσαρμοστεί στα ελληνικά, ο Πάρης Θωμόπουλος που δε λείπει στιγμή από τη σκηνή, μας συστήνεται ως «Παύλος», ο δάσκαλος που διδάσκει σε ένα σχολείο κωφών. Ερωτεύεται τη «Μαρία» (Ευσταθία Τσαπαρέλη) που εργάζεται εκεί ως καθαρίστρια με την πρώτη ματιά. Η... επαναστάτρια πρώην μαθήτρια του σχολείου, έχει συνειδητά επιλέξει να μη διαβάζει τα χείλη και να ζει απομονωμένη, αποφεύγοντας κάθε επικοινωνία. Εκείνος, βλέποντας την περίπτωσή της ως «επαγγελματική πρόκληση», προσπαθεί να τη βοηθήσει να ξεπεράσει τα τραύματα του παρελθόντος και να μιλήσει. Η σχέση τους, όπως κάθε σχέση άλλωστε, περνάει από 40 κύματα.

Ο σκηνοθέτης, ο γνωστός ηθοποιός Δημοσθένης Παπαδόπουλος, εκμεταλλεύεται στο έπακρο την υποκριτική γκάμα της Τσαπαρέλη για να αναδείξει τη «Μαρία» όχι ως θύμα, αλλά ως ένα... αγρίμι που δε συμβιβάζεται. Η ηθοποιός επιτυγχάνει το πιο δύσκολο στοίχημα σε σχέση με αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή να «ακουστεί» χωρίς καν να μιλήσει. Το ξέσπασμα της άλλωστε, είναι αυτό που κάνει τους θεατές να ανατριχιάσουν και να συγκινηθούν.

Στις σκηνές τσακωμού του ζευγαριιού, υπάρχει μια σχεδόν «ζωώδης» ενέργεια ανάμεσά τους. Ο Θωμόπουλος με τον ορμητικό του λόγο και η Τσαπαρέλη με την επιβλητική της σιωπή δημιουργούν μια συνεχή ηλεκτρική εκκένωση στη σκηνή.

Δεν είχα την τύχη να δω ξανά τον Πάρη Θωμόπουλο στη σκηνή, ευτυχώς που έτυχε να είναι σε αυτήν την παράσταση. Ως «Παύλος» είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι ένας ερωτευμένος άντρας, επιδιώκοντας το καλύτερο για τη σύντροφό του. Εξαιρετική φωνή, φοβερός ρυθμός, ιδιαίτερα τα ξεσπάσματά του, πειστική η χρήση της νοηματικής γλώσσας.

Σε ένα λιτό αλλά άψογα λειτουργικό σκηνικό, ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος με τη διασκευή του, φέρνει το κείμενο στη σύγχρονη εποχή. Αναμφισβήτητα έχει βγάλει το καλύτερο κομμάτι των ηθοποιών του, φωτίζοντας με τη σκηνοθεσία του την ουσία της επικοινωνίας.

Και οι δύο ηθοποιοί φέρνουν έναν αέρα «σημερινό», κάνοντας το έργο να μη μοιάζει με ένα τυπικό δράμα του '79, αλλά μια επίκαιρη ιστορία για τα όρια της αγάπης και της ελευθερίας. Το τραγούδι των Sade, Your Love is King, συμβάλλει στο πιο γλυκό φινάλε, την τέλεια... λύτρωση για τις ψυχές όλων μας!

Δείτε το Your Love is King στη νοηματική γλώσσα

Κι ο υπόλοιπος ο θίασος είναι εξαιρετικός, με τη νοηματική γλώσσα να μη λείπει από καμία σκηνή, μέσω των υπόλοιπων ηθοποιών.

Σίγουρα μια από τις πιο ουσιαστικές θεατρικές παραστάσεις της σεζόν, κάθε Δευτέρα & Τρίτη στο Θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου.

Θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 37 & Στουρνάρα 51, Αθήνα

Τηλ.: 210-5201828

Παίζουν: Ευσταθία Τσαπαρέλη, Πάρης Θωμόπουλος, Άντρια Ράπτη, Μιχάλης Γεωργακόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σοφία Σίμου

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – απόδοση κειμένου: Δημοσθένης Παπαδόπουλος

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Λίνα Μπότη

Φωτογραφίες: Χάρης Γερμανίδης & Χρήστος Καρτέρης

Trailer: Χρήστος Καρτέρης

Διδασκαλίας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Αρτεμησία Παντελάκη, σε συνεργασία με την Άννα Λιάκου (Διερμηνέας ΕΝΓ)

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παραγωγή: Τάσος Ιορδανίδης