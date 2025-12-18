Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού - Είδαμε την παράσταση στο θέατρο Άλφα

Πάρης Θωμόπουλος κι Ευσταθία Τσαπαρέλη σε δύο απίστευτες ερμηνείες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 18:08 Citroën Berlingo: Με κινητήρα που «καίει»... μαγειρικό λάδι
18.12.25 , 17:52 Άγριο παζάρι: Ο Βασίλης κοντράρεται με τον Στρουγγάρη για το φλίπερ
18.12.25 , 17:48 Καιρός: Βροχές από Τρίτη - Τετάρτη και χιόνια στα ορεινά- Η πρόγνωση Κολυδά
18.12.25 , 17:15 GNTM: Απόψε ο μεγάλος ημιτελικός – Δύο αποχωρήσεις πριν τον τελικό
18.12.25 , 16:56 Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους
18.12.25 , 16:45 Παραδόθηκε η φρεγάτα «Κίμων»: Ιστορική μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό
18.12.25 , 16:44 Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού - Είδαμε την παράσταση στο θέατρο Άλφα
18.12.25 , 16:17 Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
18.12.25 , 16:17 Έκκληση στους αγρότες για ανοιχτούς δρόμους από φορείς της Μαγνησίας
18.12.25 , 16:02 Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
18.12.25 , 15:37 Το Star στις Βρυξέλλες: «Πεδίο μάχης» μεταξύ αγροτών και αστυνομικών
18.12.25 , 15:31 Μαρία Γεωργιάδου: Σχολίασε το διαζύγιό της με τον Στράτο Τζώρτζογλου
18.12.25 , 15:25 Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ο Γιώργος Μαζωνάκης - Κατονόμασε επιχειρηματία
18.12.25 , 15:15 Φάρμα: Με νέο hair look o Λευτέρης- «Ο Δημήτρης με κέρδισε. Άξιζε τη νίκη»
18.12.25 , 15:03 Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Δείτε το trailer της παράστασης Τα Παιδιά Ενός Κατώτερου Θεού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία, μια από τις πιο χαρακτηριστικές της δεκαετίας του '80, στηριγμένη στο πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Μαρκ Μέντοφ, τυγχάνει της καλύτερης μεταχείρισης στο θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου, δια χειρός Δημοσθένη Παπαδόπουλου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Πάρης Θωμόπουλος κι η Ευσταθία Τσαπαρέλη, μας θυμίζουν ξεκάθαρα τι σημαίνει καλό θέατρο.

Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού - Είδαμε την παράσταση στο θέατρο Άλφα

Με τα ονόματα να έχουν προσαρμοστεί στα ελληνικά, ο Πάρης Θωμόπουλος που δε λείπει στιγμή από τη σκηνή, μας συστήνεται ως «Παύλος», ο δάσκαλος που διδάσκει σε ένα σχολείο κωφών. Ερωτεύεται τη «Μαρία» (Ευσταθία Τσαπαρέλη) που εργάζεται εκεί ως καθαρίστρια με την πρώτη ματιά. Η... επαναστάτρια πρώην μαθήτρια του σχολείου, έχει συνειδητά επιλέξει να μη διαβάζει τα χείλη και να ζει απομονωμένη, αποφεύγοντας κάθε επικοινωνία. Εκείνος, βλέποντας την περίπτωσή της ως «επαγγελματική πρόκληση», προσπαθεί να τη βοηθήσει να ξεπεράσει τα τραύματα του παρελθόντος και να μιλήσει. Η σχέση τους, όπως κάθε σχέση άλλωστε, περνάει από 40 κύματα.

Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού - Είδαμε την παράσταση στο θέατρο Άλφα

Ο σκηνοθέτης, ο γνωστός ηθοποιός Δημοσθένης Παπαδόπουλος, εκμεταλλεύεται στο έπακρο την υποκριτική γκάμα της Τσαπαρέλη για να αναδείξει τη «Μαρία» όχι ως θύμα, αλλά ως ένα... αγρίμι που δε συμβιβάζεται. Η ηθοποιός επιτυγχάνει το πιο δύσκολο στοίχημα σε σχέση με αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή να «ακουστεί» χωρίς καν να μιλήσει. Το ξέσπασμα της άλλωστε, είναι αυτό που κάνει τους θεατές να ανατριχιάσουν και να συγκινηθούν.

Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού - Είδαμε την παράσταση στο θέατρο Άλφα

Στις σκηνές τσακωμού του ζευγαριιού, υπάρχει μια σχεδόν «ζωώδης» ενέργεια ανάμεσά τους. Ο Θωμόπουλος με τον ορμητικό του λόγο και η Τσαπαρέλη με την επιβλητική της σιωπή δημιουργούν μια συνεχή ηλεκτρική εκκένωση στη σκηνή.

Ευσταθία Τσαπαρέλη: Η ευχή του Αλέξανδρου Λογοθέτη που τη συγκίνησε

Δεν είχα την τύχη να δω ξανά τον Πάρη Θωμόπουλο στη σκηνή, ευτυχώς που έτυχε να είναι σε αυτήν την παράσταση. Ως «Παύλος» είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι ένας ερωτευμένος άντρας, επιδιώκοντας το καλύτερο για τη σύντροφό του. Εξαιρετική φωνή, φοβερός ρυθμός, ιδιαίτερα τα ξεσπάσματά του, πειστική η χρήση της νοηματικής γλώσσας.

Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού - Είδαμε την παράσταση στο θέατρο Άλφα

Σε ένα λιτό αλλά άψογα λειτουργικό σκηνικό, ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος με τη διασκευή του, φέρνει το κείμενο στη σύγχρονη εποχή. Αναμφισβήτητα έχει βγάλει το καλύτερο κομμάτι των ηθοποιών του, φωτίζοντας με τη σκηνοθεσία του την ουσία της επικοινωνίας.

Και οι δύο ηθοποιοί φέρνουν έναν αέρα «σημερινό», κάνοντας το έργο να μη μοιάζει με ένα τυπικό δράμα του '79, αλλά μια επίκαιρη ιστορία για τα όρια της αγάπης και της ελευθερίας. Το τραγούδι των Sade, Your Love is King, συμβάλλει στο πιο γλυκό φινάλε, την τέλεια... λύτρωση για τις ψυχές όλων μας!

Δείτε το Your Love is King στη νοηματική γλώσσα

Κι ο υπόλοιπος ο θίασος είναι εξαιρετικός, με τη νοηματική γλώσσα να μη λείπει από καμία σκηνή, μέσω των υπόλοιπων ηθοποιών. 

Σίγουρα μια από τις πιο ουσιαστικές θεατρικές παραστάσεις της σεζόν, κάθε Δευτέρα & Τρίτη στο Θέατρο  Άλφα Ληναίος Φωτίου.

Θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 37 & Στουρνάρα 51, Αθήνα
Τηλ.: 210-5201828

Παίζουν: Ευσταθία Τσαπαρέλη, Πάρης Θωμόπουλος, Άντρια Ράπτη, Μιχάλης Γεωργακόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σοφία Σίμου

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – απόδοση κειμένου: Δημοσθένης Παπαδόπουλος
Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης
Βοηθός σκηνοθέτη: Λίνα Μπότη
Φωτογραφίες: Χάρης Γερμανίδης & Χρήστος Καρτέρης
Trailer: Χρήστος Καρτέρης
Διδασκαλίας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Αρτεμησία Παντελάκη, σε συνεργασία με την Άννα Λιάκου (Διερμηνέας ΕΝΓ)
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Παραγωγή: Τάσος Ιορδανίδης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ ΛΗΝΑΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ
 |
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΣΑΠΑΡΕΛΗ
 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΑΡΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top