GNTM: Απόψε ο μεγάλος ημιτελικός – Δύο αποχωρήσεις πριν τον τελικό

Η πιο απαιτητική δοκιμασία της σεζόν κρίνει τους φιναλίστ

Δείτε το trailer του ημιτελικού του GNTM
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 17/12) ο Εdouardo Τεντέσκι, ήταν αυτός που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη και έμεινε εκτός του αποψινού ημιτελικού.

Ο  Ανέστης Τεντέσκι είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.  

GNTM 2025: Η πιο απαιτητική δοκιμασία της σεζόν κρίνει τους φιναλίστ

Απόψε, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η στιγμή που όλοι περίμεναν στο GNTM 2025 έφτασε! Το Greece’s Next Top Model μπαίνει στην τελική του ευθεία και τα έξι μοντέλα, που έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι εδώ, γνωρίζουν πως από αυτό το σημείο και μετά κάθε δοκιμασία μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί δίνουν το σύνθημα της έναρξης του ημιτελικού με μια συγκινητική, απρόσμενη έκπληξη: οι οικογένειες των διαγωνιζομένων κάνουν εντυπωσιακή είσοδο στο Σπίτι του GNTM 2025, χαρίζοντας δάκρυα χαράς, χαμόγελα, αγκαλιές και λόγια ενθάρρυνσης, στο πιο λεπτό, ευαίσθητο και ανθρώπινο σημείο της διαδρομής των μοντέλων. Το όμορφο δείπνο σε ζεστή ατμόσφαιρα, που ακολουθεί στον κήπο, προσφέρει μια ανάσα χαλάρωσης, γαλήνης και δύναμης στους έξι υποψήφιους, λίγο πριν λάβουν μέρος στην απαιτητικότερη δοκιμασία της σεζόν.

Η πιο λαμπερή δοκιμασία της χρονιάς

Την επόμενη μέρα, η ηρεμία δίνει τη θέση της στη λάμψη και στη δράση! Οι διαγωνιζόμενοι βρίσκονται σε ένα εντυπωσιακό high fashion party, με λαμπερά φώτα, δυνατή μουσική, καταξιωμένα μοντέλα, stylish guests, couture δημιουργίες και καλούνται να σταθούν στο ύψος μιας διπλής φωτογράφισης, που απαιτεί ενέργεια, πολυτέλεια και απόλυτη αυτοκυριαρχία.

GNTM 2025: Η πιο απαιτητική δοκιμασία της σεζόν κρίνει τους φιναλίστ

Η δοκιμασία, με τίτλο «High Fashion Party», περιλαμβάνει δύο μέρη:

• Πρώτο μέρος:
Τα έξι μοντέλα ανεβαίνουν στο βάθρο δίπλα σε δέκα επαγγελματίες μοντέλα. Ο στόχος; Να ξεχωρίσουν χωρίς να «χαθούν» στο πλήθος, να κρατήσουν τα φώτα πάνω τους και να σταθούν ως οι πιο λαμπεροί καλεσμένοι ενός exclusive fashion party.
• Δεύτερο μέρος:
Ακολουθεί ατομική φωτογράφιση σε ζευγάρια. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δείξουν χημεία, δυναμισμό και την αυτοπεποίθηση ενός μοντέλου που πρωταγωνιστεί σε καμπάνια κορυφαίου fashion brand.

Κάθε μοντέλο παραδίδει δύο λήψεις — μία ολόσωμη και μία κοντινή — από τις  οποίες θα κριθεί ποιος έχει το βλέμμα, τη στάση και το attitude ημιφιναλίστ.

GNTM: Απόψε ο μεγάλος ημιτελικός – Δύο αποχωρήσεις πριν τον τελικό

Στο σκηνικό της απόλυτης κομψότητας, οι εντυπωσιακές δημιουργίες της Celia Kritharioti και του Γιώργου Παπαδόγαμβρου ολοκληρώνουν την εικόνα ενός αληθινού, luxurious fashion event. Το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: να δείχνουν «ακριβοί», φυσικοί και απολύτως πειστικοί ως stars ενός exclusive party.

Ο Ανέστης, ως νικητής της χθεσινής δοκιμασίας του προημιτελικού, απολαμβάνει, για τελευταία φορά φέτος, το πολυπόθητο πλεονέκτημα. Μπορεί να επιλέξει να προσθέσει ένα λεπτό στον δικό του χρόνο φωτογράφισης ή να αφαιρέσει ένα λεπτό από αντίπαλο και φυσικά να επιλέξει τη σειρά με την οποία θα φωτογραφηθεί.
Σε αυτή την καθοριστική στιγμή, κάθε απόφαση έχει βαρύτητα. Τι θα επιλέξει ο Ανέστης στην τελευταία του ευκαιρία πριν τον μεγάλο τελικό;

Οι φωτογραφίες φτάνουν στο πλατό για την πιο απαιτητική κριτική της σεζόν.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης και ο Έντι Γαβριηλίδης, εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια: πόζα, κίνηση, φυσικότητα, σύνδεση με τον συμπρωταγωνιστή, αλλά πάνω απ’ όλα την εξέλιξη κάθε μοντέλου μέσα στη σεζόν.

Μόνο τέσσερις θα βρεθούν στον αυριανό (Παρασκευή 18/12) μεγάλο τελικό. 
Δύο παίκτες θα δουν απόψε την πόρτα της εξόδου, στην πιο σημαντική διαδικασία αποχώρησης του φετινού GNTM 2025.

Ο αποψινός ημιτελικός υπόσχεται ένταση, συναίσθημα, μεγάλες ανατροπές και αληθινό fashion momentum!
Η πορεία κορυφώνεται και τώρα, περισσότερο από ποτέ, κάθε στιγμή μετρά!

GNTM 2025 Αποκλειστικό: Απόψε ο ημιτελικός με πολύ χορό!

Τα έπαθλα του GNTM 2025

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:
•    50.000 ευρώ
•    ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση
•    υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

 

Δείτε τον ημιτελικό του GNTM 2025
 

GNTM
 |
GNTM ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
