Το σημερινό επεισόδιο του GNTM όπου θα είναι ο μεγάλος ημιτελικός αναμένεται να είναι συναρπαστικό, γεμάτο ένταση, συγκινήσεις και μικρές αλλά αξιομνημόνευτες στιγμές.

Απόψε θα μάθουμε ποιοι θα είναι οι τέσσερις φιναλιστ που θα περάσουν στον τελικό του φετινού GNTM!

Στην εκπομπή Breakfast@Star προβλήθηκε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από τον αποψινό ημιτελικό, που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα, τις αντιδράσεις των διαγωνιζόμενων και την αγωνία λίγο πριν ανακοινωθούν οι φιναλίστ για τον μεγάλο τελικό.

Η διαδικασία αποχώρησης ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς τα μοντέλα έδειχναν έντονα τα συναισθήματά τους.

Στο απόσπασμα, ακούγονται διάλογοι γεμάτοι αυτοπεποίθηση αλλά και χιούμορ: «Το έριξα λάσο για να σε πιάσω», λέει ένας διαγωνιζόμενος, αποδεικνύοντας πως ακόμα και κάτω από πίεση δεν χάνει το κέφι του. Τα συναισθήματα ήταν ανάμικτα από νευρικότητα, αλλά και από στιγμές χαλαρότητας.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία του αποσπάσματος είναι η αναφορά στη διαγωνιζόμενη Ξένια. Όπως φαίνεται, οι σχέσεις μέσα στο σπίτι του GNTM εξελίσσονται και το φλερτ ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους προσθέτει ένα ανθρώπινο στοιχείο στην ένταση του παιχνιδιού.

«Από τη στιγμή που λιγοστέψαμε μέσα στο σπίτι, έχουμε έρθει πιο κοντά με την Ξένια», αποκάλυψε ο Ανέστης στην κάμερα, δείχνοντας πως η σχέση τους είναι κάτι παραπάνω από φιλική.

GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον ημιτελικό - H αποχώρηση

Στον ημιτελικό, οι έξι φιναλίστ θα πρέπει να αφλησουν πίσω τους ό,τι γνώριζαν μέχρι τώρα και να μεταμορφωθούν στα απόλυτα party animals.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τους προετοιμάζει από νωρίς, προειδοποιώντας τους πως πρόκειται να ζήσουν το πάρτι της ζωής τους, σε ένα σετ γεμάτο ένταση, ενέργεια και ανεβασμένη διάθεση.

Αυτό που θα τους ζητηθεί στην σημερινή και κρίσιμη φωτογράφηση είναι ξεκάθαρο αλλά παράλληλα και απαιτητικό: χορός, κέφι, φλερτ και αυθεντική διάθεση.

Φυσικά, οι κριτές και αυτή τη φορά δεν πρόκειται να μένουν απλοί παρατηρητές, αλλά θα έχουν ενεργό ρόλο στο σετ, δίνοντας μεγαλύτερη ώθηση αλλά και ενέργεια στους διαγωνιζόμενους.

Από κάθε φιναλίστ στο πλατό θα καταλήξουν δύο φωτογραφίες, με την αγωνία για το ποιοι θα συνεχίσουν στη μάχη του τίτλου να χτυπά κόκκινο, μία ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό του GNTM που θα προβληθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στις 21:00 στο Star.

Η αγωνία των νεαρών μοντέλων κορυφώνεται αφού όλοι θέλουν να κερδίζουν τον τίτλο!

