«Διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή», αποκάλυψε η Ελένη Κοκκίδου

Στην εκπομπή Buongiorno του Mega, βρέθηκε η Ελένη Κοκκίδου το πρωί της Πέμπτης, αποκαλύπτοντας προσωπικά της βιώματα, τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από το θέατρο και την υποκριτική.

Από τα πρώτα λεπτά αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσωπική της ζωή λόγω του άγχους και του στρες. «Είχα κουραστεί πάρα πολύ, διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή», μίλησε ανοιχτά για την αγχώδη διαταραχή από την οποία διαγνώστηκε, αποκαλύπτοντας τη συναισθηματική κι επαγγελματική πίεση που έζησε.

Όπως εξήγησε, η απόφαση να σταματήσει προσωρινά τη δουλειά της ήρθε μετά από μια συνειδητοποίηση που είχε για την κατάσταση της υγείας της. «Είχα κουραστεί πάρα πολύ από τη δουλειά, διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι αν δεν σταματούσα τώρα, θα κατέληγα στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Κοκκίδου.

Η ίδια εξήγησε πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς Να με λες μαμά ένιωθε έντονο άγχος, με το φόβο ότι δε θα μπορούσε να μάθει τα λόγια της.

«Είχαμε γυρίσματα με την σειρά Να με λες μαμά και είχαμε τρεις μέρες γύρισμα, εκείνες τις τρεις μέρες κοιμόμουν με την σκέψη ότι δεν θα μπορέσω να μάθω τα λόγια μου», είπε η ηθοποιός.

Ελένη Κοκκίδου: Η καθημερινότητα με το άγχος

Η Ελένη Κοκκίδου παραδέχτηκε πως η δουλειά της, ενώ την αγαπά, της προκαλούσε έντονο άγχος και πίεση. «Άρχισα να φωνάζω, με έβλεπαν ότι δεν ήμουν καλά», δήλωσε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο πλαίσιο των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Ευτυχώς, όπως λέει, είχε ήδη δημιουργήσει μια οικονομική “ασφάλεια” από την τηλεόραση και έτσι μπορούσε να επιλέξει να κάνει ένα διάλειμμα για να ανακάμψει.

Όπως αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου απέκτησε ένα σκυλάκι, το οποίο της προσέφερε μεγάλη χαρά και ανακούφιση.

«Απέκτησα ένα σκυλάκι. Είχα μια γάτα τόσο καιρό, και δεν θέλει καθόλου να βλέπει το σκυλάκι γιατί είναι σαν... κατσίκι μέσα στο σπίτι», ανέφερε με χιούμορ.

Η ηθοποιός μίλησε για τη σημασία που έχει για εκείνη η καθημερινή βόλτα με το σκυλάκι της, κάτι που, όπως είπε, της έδινε την ευκαιρία να αποφορτιστεί και να βρει εσωτερική γαλήνη.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην αναζήτηση ψυχικής ηρεμίας μέσω του ύπνου, τονίζοντας τη σημασία του για την υγεία. «Ο ύπνος είναι τρομερό φάρμακο για τον άνθρωπο. Αδυνάτισα, δε μεταβολίζεις αν δεν κοιμάσαι», είπε, ενώ εξήγησε πως συνήθιζε να κοιμάται μόλις 2-3 ώρες τη νύχτα και να κάνει 1 ώρα ύπνο το μεσημέρι για να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.