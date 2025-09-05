Η Κέιτ Μίντλετον έγινε ξανθιά! Δείτε την εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της

Η επίσημη εμφάνιση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου

H εμφάνιση της Κate Middleton με τον πρίγκιπα William και τα παιδιά τους στον τελικό του Wimbledon στις 13 Ιουλίου του 2025
Tην πρώτη επίσημη εμφάνιση της σεζόν έκανε η Κέιτ Μίντλετον με μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας άφησε πίσω το γλυκό καστανό χρώμα των μαλλιών της κι... έγινε ξανθιά!

Kate Middleton: Η εμφάνιση με λαδί κοστούμι Victoria Beckham

Η Κέιτ επέστρεψε στα καθήκοντά της μετά την περιπέτεια με την υγεία της, ξεκινώντας με μια επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, του οποίου είναι προστάτιδα, χθες 4 Σεπτεμβρίου. Συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, συμμετείχε σε υπαίθριες δραστηριότητες με ομάδα παιδιών, με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης με τη φύση και την προώθηση της βιοποικιλότητας στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.  

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εντυπωσίασε τους Λονδρέζους με τη νέα απόχρωση και τα πιο μακριά μαλλιά της. Το χτένισμά της ήταν αυτό που επιλέγει συνήθως, οι ανάλαφρες μπούκλες. Το στιλ που έπελεξε ήταν άκρως φθινοπωρινό με σκουρόχρωμο παντελόνι, λευκό πουκάμισο και σακάκι σε μπεζ- καφέ χρώμα, με loafers να ολοκληρώνουν το look. 

Το άνοιγμα στο χρώμα των μαλλιών φαίνεται πως πέρασε μια σταδιακή διαδικασία, καθώς υπάρχουν αναφορές στα ξένα μέσα πως εμφανίστηκε με μια πιο μελί απόχρωση στα μαλλιά της, μέσα στον Αύγουστο. Στο βίντεο του ΑΡ, από τον τελικό του Wimbledon στις 13 Ιουλίου του 2025, όπου είχε παραβρεθεί με την οικογένειά της, την είδαμε με μια πιο ανοιχτή απόχρωση του καστανού που είχε, σαν να είχε εφαρμόσει τεχνική balayage.

O πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέτι πέρασαν μέρες των διακοπών τους στην Κεφαλονιά, όπου ταξίδεψαν με πολυτελές yacht, σύμφωνα με τη Daiy Mail. 

Η Κέιτ Μίντλετον πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, γι΄ αυτό και εστιάζει πλέον αρκετά στην ξεκούραση και την ηρεμία, μειώνοντας τις δημόσιες εμφανίσεις της. Το 2024, μετά από μια προγραμματισμένη επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, διαγνώσθηκε με καρκίνο. Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, αποκάλυψε μέσω ενός βίντεο ότι έχει ξεκινήσει τη χημειοθεραπεία. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ανακοίνωσε μέσω βίντεο πως ολοκληρώθηκε η χημειοθεραπεία και επικεντρώνεται στο να παραμείνει cancer free.

